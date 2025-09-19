El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Usuarios de TUA acceden este viernes a uno de los autobuses de servicios mínimos. Mario Rojas
Conflicto de autobuses en Oviedo

El segundo día de huelga de TUA se inicia con normalidad en los talleres y las paradas

Cuatro conductores se subieron al autobús además de los servicios mínimos asegura la empresa mientras que los sindicatos le restan importancia porque «son eventuales y no les quedará más remedio»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:34

El segundo día de huelga en la empresa concesionaria del transporte urbano de autobús (TUA) en Oviedo se está saldando con normalidad, tanto en los talleres del Espíritu Santo a la hora de que los vehículos salgan a realizar los trayectos, como en las paradas donde se registra un tráfico de personas normal.

Según la empresa, la jornada discurre con «normalidad» aunque «hay cuatro conductores que no han secundado la huelga y están trabajando, además de quienes están en servicios mínimos», que recordemos que el Ayuntamiento los ha cifrado en el 42% de los autobuses y trayectos.

Por parte de los sindicatos, Rebeca Centeno, de CSI, ha hablado también de normalidad y ha restado importancia a los cuatro trabajadores que no han secundado la huelga hoy, ayer lo hicieron dos, porque «son trabajadores eventuales y para ellos es todo más complicado por las presiones sobre el puesto de trabajo- Todo normal y seguimos adelante».

