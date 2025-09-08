La Seguridad Social se incorpora este martes a la comisión del viejo HUCA La vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo presidirá la reunión sobre la reordenación de los terrenos de El Cristo

P. A. Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

«Avanzar en una solución integral para todo el entorno» de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo». Con este fin, el Principado de Asturias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordaron este verano que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se incorpore a la comisión especial para la ordenación urbanística de los terrenos de El Cristo-Buenavista.

Una comisión, muy esperada, y cuya primera reunión en la que esté presente la Seguridad Social –propietaria mayoritaria de los terrenos– se producirá este mismo martes.

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, será la encargada de presidir la reunión, en la que estarán presentes el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, y los consejeros de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; y de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

La incorporación de la TGSS es fundamental para agilizar una respuesta al ámbito y resolver el futuro de la Residencia. Un edificio de 59.000 metros de su propiedad.

El objetivo, de momento, es la creación del nuevo Campus B (Maternidad, Silicosis y Consultas Externas), al que se trasladarán las facultades de Educación, Ciencias e Ingeniería de Software.