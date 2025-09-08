El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vieja ciudad sanitaria, abandonada. Mario Rojas

La Seguridad Social se incorpora este martes a la comisión del viejo HUCA

La vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo presidirá la reunión sobre la reordenación de los terrenos de El Cristo

P. A.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:04

«Avanzar en una solución integral para todo el entorno» de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo». Con este fin, el Principado de Asturias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordaron este verano que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se incorpore a la comisión especial para la ordenación urbanística de los terrenos de El Cristo-Buenavista.

Una comisión, muy esperada, y cuya primera reunión en la que esté presente la Seguridad Social –propietaria mayoritaria de los terrenos– se producirá este mismo martes.

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, será la encargada de presidir la reunión, en la que estarán presentes el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, y los consejeros de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; y de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

La incorporación de la TGSS es fundamental para agilizar una respuesta al ámbito y resolver el futuro de la Residencia. Un edificio de 59.000 metros de su propiedad.

El objetivo, de momento, es la creación del nuevo Campus B (Maternidad, Silicosis y Consultas Externas), al que se trasladarán las facultades de Educación, Ciencias e Ingeniería de Software.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  2. 2 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  3. 3 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Seguridad Social se incorpora este martes a la comisión del viejo HUCA

La Seguridad Social se incorpora este martes a la comisión del viejo HUCA