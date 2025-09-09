La Seguridad Social da un paso en el viejo HUCA: «Vamos a trabajar para que llegue a buen puerto»

Tras 12 años de abandono del viejo HUCA de Oviedo por parte de las dos administraciones propietarias de los terrenos –el Principado y ... la Tesorería General de la Seguridad Social–, a la comisión para desbloquear el cambio urbanístico de los terrenos, en El Cristo, se incorporó por vez primera el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo. En la misma se han tomado varias decisiones, más simbólicas que reales pero que abren un camino a la esperanza de que el abandonado, vandalizado y olvidado antiguo hospital pueda llegar a ser una realidad dentro de unos años, al parecer no menos de seis, como campus universitario.

De hecho la presencia de la Seguridad Social se asume como el verdadero pistoletazo de salida para la reforma de la zona, cosa que hasta la fecha no se había conseguido. Recordar que el antiguo hospital se cerró hace 12 años y desde entonces el barrio de El Cristo ha languidecido.

Junto a Suárez, Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez; Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico; y Ciencia, Borja Sánchez; además del rector de la Universidad, Ignacio Villaverde; y el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Ignacio Cuesta.

Quedaron sin respuesta concreta varios interrogantes como la fecha de comienzo de los derribos de edificios que están a la espera de unos informes finales de los técnicos sobre si se mantienen intactos los hongos y los problemas con los asbestos. Así lo afirmó Guillermo Peláez: «El contrato ya está en marcha, ya se ha adjudicado, ya se ha iniciado y estamos en el marco de una suspensión temporal a expensas de esos informes técnicos. El gobierno del Principado ha cumplido con su trabajo que es anticiparnos a que hubiera una solución urbanística, a iniciar los derribos para acabar con esos problemas de convivencia que estaba generando el viejo hospital».

La solución urbanística parece que ya está clara que no es otra que la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para acomodar los usos y cambios a la legislación urbanística. «Ya estamos trabajando en la licitación para redactar el PERI y, por tanto, queremos llegar a un acuerdo con la Seguridad Social en el momento en el que se adjudique esa redacción del PERI», afirmó Peláez.

Mientras eso llega ya se han iniciado los trabajos sobre el papel para trasladar el Centro de Tejidos y Transfusiones desde su ubicación actual junto Hospital General a una parcela ya adquirida por el Principado en el Parque Tecnológico de Llanera. Parece que lo más probable sea que el traslado real y los derribos convivan «para agilizar los trabajos», explicó Peláez. El mismo consejero añadió: «Las conversaciones informales del Principado y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han cristalizado en la incorporación formal a la comisión técnica, que tendrá trabajos periódicos mensuales, para convertir los terrenos de El Cristo en una oportunidad para Oviedo».

El secretario de Estado, Borja Suárez Corujo, destacó a la salida de la reunión: «Estoy aquí hoy para expresar el compromiso y la voluntad de encontrar una solución que sea satisfactoria para todas las partes implicadas y en última instancia lógicamente para los ciudadanos». Y añadió: «El avance que se ha dado es que nosotros nos sumamos a esta comisión como uno de los interlocutores necesarios, uno de los interlocutores imprescindibles para que esto llegue a buen puerto y a partir de este momento vamos a trabajar de forma regular. Hemos quedado también en iniciar un grupo de trabajo técnico de forma periódica, que todos los meses tengan los contactos necesarios para lograr una solución».

Borja Suárez explicó que «la complejidad del problema es evidente y ahora de lo que se trata, y yo creo que esto es lo relevante en este momento, de lo que se trata es de que estamos decididos a encontrar una solución».

«Activamente»

El concejal Ignacio Cuesta destacó a la salida de la reunión, celebrada en la sede de la vicepresidencia del Gobierno regional en el complejo del Calatrava, que «es un paso positivo, es un avance y nos hemos emplazado a seguir trabajando, ya con la TGSS incorporada como un actor de pleno derecho a la comisión».

Cuesta aseguró que «hará que avancemos la conformación de ese grupo de trabajo técnico para ir dibujando esa planificación a través del instrumento urbanístico que proceda, seguramente sea un PERI, para que podamos empezar ya el desarrollo de ese ámbito que tendrá que ejecutarse en paralelo a los derribos, fundamentalmente, del antiguo Hospital General».

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde, muy implicado a través del desarrollo del nuevo campus en la zona y en el que se prevé la inversión de 102 millones hasta 2031 mostró un talante si no optimista al menos más alegre que en otras ocasiones al hablar sobre el asunto. «Creo que el hecho de que la Seguridad Social se incorpore activamente y proactivamente a estas reuniones es importante precisamente para avanzar a buen ritmo no solo en el proyecto de la Universidad, sino en el conjunto del ámbito que es más que la propia Universidad».

Y añadió: «Por lo que a nosotros nos compete y nos toca creo que hoy será un paso importante y que la creación de esta comisión seguro que acelerará todo el proceso».