De izquierda a derecha, Borja Sánchez, Ignacio Cuesta, Borja Suárez, Gimena Llamedo, Guillermo Peláez, Ignacio Villaverde y Ovidio Zapico. P. A.
Acuerdos sobre el futuro de Oviedo

La Seguridad Social da un paso en el viejo HUCA: «Vamos a trabajar para que llegue a buen puerto»

Los agentes implicados deberán redactar un plan urbanístico completo mientras se retoman los derribos «en breve», según el Principado

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:21

Tras 12 años de abandono del viejo HUCA de Oviedo por parte de las dos administraciones propietarias de los terrenos –el Principado y ... la Tesorería General de la Seguridad Social–, a la comisión para desbloquear el cambio urbanístico de los terrenos, en El Cristo, se incorporó por vez primera el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo. En la misma se han tomado varias decisiones, más simbólicas que reales pero que abren un camino a la esperanza de que el abandonado, vandalizado y olvidado antiguo hospital pueda llegar a ser una realidad dentro de unos años, al parecer no menos de seis, como campus universitario.

