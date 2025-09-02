El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La obra del intercambiador del campus de El Cristo ha comenzado frente a la facultad de Derecho. P. A.
Movilidad sostenible

Seis meses de plazo para inaugurar en Oviedo el intercambiador frente a la facultad de Derecho

Con una inversión de algo más de medio millón de euros, tendrá un diseño similar al de Llamaquique y al que tendrá el del HUCA

P. A.

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:53

Dentro de la apuesta del Gobierno de Asturias por la movilidad sostenible en Oviedo se insertan tres intercambiadores: el de Llamaquique –ya en funcionamiento ... tras una inversión de 546.000 euros–, el del HUCA –en obras por 1,3 millones– y el de El Cristo –cuya construcción acaba de comenzar y supone 520.000 euros–, tal y como informó el Principado.

