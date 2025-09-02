Seis meses de plazo para inaugurar en Oviedo el intercambiador frente a la facultad de Derecho

Dentro de la apuesta del Gobierno de Asturias por la movilidad sostenible en Oviedo se insertan tres intercambiadores: el de Llamaquique –ya en funcionamiento ... tras una inversión de 546.000 euros–, el del HUCA –en obras por 1,3 millones– y el de El Cristo –cuya construcción acaba de comenzar y supone 520.000 euros–, tal y como informó el Principado.

El intercambiador del campus universitario tendrá dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una equipadas con mobiliario para hacer más cómodas las esperas de los usuarios. Finalmente, tras un pequeño cambio de ubicación, estarán situadas frente a la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez.

Con un diseño similar al de Llamaquique y al que operará en el HUCA, la obra –financiadas con fondos Next Generation–, tiene un plazo de ejecución de seis meses. Taresco Ingeniería y Construcción es la encargada de llevarla a cabo.

Los tres intercambiadores se suman al paquete de medidas que el Gobierno de Asturias tiene en marcha en Oviedo para mejorar la movilidad sostenible y que movilizarán más 10,8 millones de inversión. Junto al del HUCA –con un presupuesto de 1,3 millones de euros– se están instalando tapices rodantes para facilitar su conexión con el edificio de Consultas Externas –lo que supone un desembolso de 2,5 millones de euros–.

Entre las actuaciones que tiene en marcha el Principado destacan la pasarela que unirán las estaciones de tren y autobús o la remodelación de la glorieta de Luis Oliver.