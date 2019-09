«Mi caso sirve para que otras personas vean que hay vida tras la enfermedad» La reina de San Mateo, Beatriz Chacón. / HUGO ÁLVAREZ Beatriz Chacón, reina de San Mateo Representa la superación, tras luchar contra un cáncer sin abandonar sus estudios, y deja muy claro que su «intención no es hacer política» IVÁN GARCÍA OVIEDO. Sábado, 7 septiembre 2019, 01:32

Beatriz Chacón (Oviedo, 2001), nunca olvidará este año. Concretamente, el que se va a cumplir el próximo viernes 13 de septiembre, día del pregón de San Mateo. En la misma fecha, pero del verano pasado, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer linfático. Lejos de rendirse, se esforzó por acabar segundo de bachiller y aprobar la EBAU. Ahora es la reina de las fiestas mateínas, en reconocimiento a su tesón y esfuerzo. «Todavía no me lo creo», replica.

-¿Ha recibido muchas felicitaciones en las últimas horas?

-La verdad que sí, porque lo publiqué en redes sociales y la gente me apoyó mucho desde el principio. Siempre hay a quien no le parece bien, pero en general las noticias que han salido sobre mí siempre han tenido comentarios positivos.

-¿Cómo le comunicaron que había sido elegida reina de las fiestas?

-Creo que fue el domingo o el lunes, que me desperté con muchas llamadas de un número y era Covadonga Díaz, de Festejos. Y la llamé y me dijo que si quería participar aunque todavía no sabían si en calidad de dama o reina.

-¿Y les dio su consentimiento?

-Claro, a mí me hizo mucha ilusión.

-Varios colectivos han criticado que se recupere la figura de la reina y damas de honor en San Mateo, ¿qué le parece?

-No es mi intención hacer política, ni es lo que voy a representar, pero no considero que esta tradición sea para nada machista porque no te eligen por criterios de belleza. En mi caso creo que también sirve para que otras personas que están pasando por situaciones similares puedan ver que hay vida más allá de la enfermedad y que de todo se sale.

-¿Le han informado ya de los actos en los que vas a participar?

-Estoy al tanto, aunque todavía tengo alguna duda. Tengo que salir a saludar durante el pregón, aunque no sé si hablaré. También voy a hacer el saque de honor en el partido del Oviedo, que lo voy a disfrutar muchísimo porque soy Symmachiarii. Después voy a desfilar en una carroza y me dijeron que igual podía conocer a los cantantes que actúan, pero de eso todavía no sé nada. Me irán contando más estos días.

-Lo que cambia la vida en un año...

-Pues sí, me esperaba salir de esto con mi vida normal. Que me volviera a crecer el pelo, empezar la Universidad y todo muy bien... Pero sacar este año la EBAU, empezar a colaborar como modelo, que era uno de mis sueños, y ahora esto de San Mateo... No me lo esperaba.

-¿Qué recuerdos tiene de San Mateo?

-Hace un año, el día del pregón , me habían diagnosticado la enfermedad y este año estoy celebrando San Mateo de una forma diferente. El día de las carrozas me estaban operando. El último día de San Mateo estaba empezando el tratamiento de quimioterapia.

-¿Cambia la forma de ver la vida?

-Sí, estoy muy agradecida por todo lo que me está pasando. Te hace ver la vida desde otro punto de vista y se agradece. Valoras y disfrutas todo mucho más.

-¿A quién le dedica esta distinción que se le hace?

-Agradecería a mil personas, pero sobre todo a los médicos y profesores del hospital que me facilitaron un montón los trámites con el instituto para que luego pudiese estudiar en casa. Cuando me ingresaban iba con la mochila de clase. Es muy duro porque, además de todas las secuelas del cansancio y los dolores, la quimioterapia te baja la hemoglobina y no me podía concentrar. Tenía que estar horas para hacer un simple ejercicio. Era desastroso, tampoco podía aprenderme la letra de ninguna canción nueva.

-¿Cómo preparó la EBAU en estas condiciones?

-Cuando acabé la quimio, que fueron 56 sesiones, le dije al médico que me preparase el alta porque quería ir a clase. Me puse el doble las pilas, por ejemplo la EBAU de matemáticas, que era la que más me costaba, la empecé a preparar en mayo. Solo tuve un mes y la aprobé.

-Increíble, ¿no?

-No me gusta decirlo de mí misma, pero es muy fuerte.

-Y ahora comienza Magisterio, ¿vocación?

-Es mi vocación, totalmente. Con seis años me gustaba Medicina pero fui abriendo los ojos... De pequeña me encantaba ver a los profesores y cuando era verano tenía ganas de la vuelta al cole.

-¿Qué día comienza las clases en la universidad?

-Tuve anteayer la presentación y empiezo el miércoles.