«Solo la educación y la cultura nos pueden salvar de la barbarie» La periodista y escritora Nieves Concostrina reivindica la memoria histórica al recoger el premio de la Asociación Trece Rosas

Susana Neira Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 16:01 Comenta Compartir

Con el gaitero Iñaki Santianes tocando 'Vengo de subir al puerto' comenzó este sábado el acto de entrega del premio Trece Rosas, en su decimoquinta edición, a la periodista y escritora Nieves Concostrina en reconocimiento a «su compromiso con la memoria democrática, la divulgación histórica y de los valores feministas, en el Archivo Histórico de Asturias. Un reconocimiento que la madrileña agradeció durante un discurso lleno de ironía, muy fiel a su sorna, plagado de trágicos episodios de la represión franquista –entre ellos el 5 de agosto de 1939, cuando las trece mujeres fueron asesinadas junto a otros cuarenta y seis hombres en Madrid y se convirtieron en un símbolo– y pidió que la memoria no caiga en el olvido porque «las libertades y los derechos están corriendo serio peligro».

Por tanto reivindicó «un activismo más activo» por parte de las autoridades y advirtió del avance de la derecha y la ultradercha, que amenazan, dijo, con la retirada de la Ley de Memoria Historica. Frente a esto, Concostrina abogó por defender el papel del maestro en «una escuela pública, laica y de calidad» . «Solo la educación y la cultura nos pueden salvar de la barbarie», indicó ante una sala llena, sin dejar de lado el genocidio de Gaza.

La galardonada recibió un diploma de manos de Laura Díez, presidente de la Asociación Trece Rosas, y un cuatro pintado por Juan Falcón, que le entregó el presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Gonzalo Olmos. Les acompañaron en la mesa el secretario de la asociación, Fidel Rodríguez, y la directora del Archivo Histórico, Concepción Paredes, a quien a su vez regalaron un ramo de flores en reconocimiento a su labor y colaboración.

Díez, por su parte, destacó que gracias a Nieves Concostrina «episodios de nuestra historia no han caído en el olvido». Tras el acto, los asistentes disfrutaron de una exposición para recorrer los quince años de la asociación Trece Rosas y los premiados, entre ellos el último, a la Universidad de Oviedo.

Entre el numeroso público se encontraba la secretaria de la Agrupación Municipal Socialista, Delia Losa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, y los ediles Natalia Sánchez Santa Bárbara y Jorge García Monsalve.