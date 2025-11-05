El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Asistentes al segundo taller de EL COMERCIO, en colaboración con la Fundación CTIC, en Villa Magdalena. E. C.

Los talleres de EL COMERCIO 'conectan a los mayores' en Oviedo

El centro social de Villa Magdalena, punto de formación en manejo del teléfono móvil y las nuevas tecnologías. Este jueves, a las 11 horas, se celebrará la última jornada

R. F.

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

EL COMERCIO conmemora sus 30 años en la red acercándose aún más a todos los públicos. Junto a la Fundación CTIC, desarrolla los talleres 'Conectando generaciones: familias y mayores frente a la brecha digital', que se imparten desde el martes en el centro social de Villa Magdalena, en Oviedo.

Este miércoles, en la jornada 'Mayores y uso del móvil', los participantes aprendieron de primera mano cómo organizar el teléfono móvil, usar el calendario y descubrieron aplicaciones útiles a la par que entretenidas.

Hoy jueves, los talleres llegarán a su fin con la sesión 'Mayores y trámites con el móvil', a las 11 horas en el citado centro social. En esta ocasión, los asistentes descubrirán cómo gestionar desde el móvil las citas médicas, los horarios de autobús o el uso de tarjetas como la de Conecta. La entrada es libre hasta completar el aforo.

