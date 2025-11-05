Los talleres de EL COMERCIO 'conectan a los mayores' en Oviedo El centro social de Villa Magdalena, punto de formación en manejo del teléfono móvil y las nuevas tecnologías. Este jueves, a las 11 horas, se celebrará la última jornada

Asistentes al segundo taller de EL COMERCIO, en colaboración con la Fundación CTIC, en Villa Magdalena.

R. F. Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

EL COMERCIO conmemora sus 30 años en la red acercándose aún más a todos los públicos. Junto a la Fundación CTIC, desarrolla los talleres 'Conectando generaciones: familias y mayores frente a la brecha digital', que se imparten desde el martes en el centro social de Villa Magdalena, en Oviedo.

Este miércoles, en la jornada 'Mayores y uso del móvil', los participantes aprendieron de primera mano cómo organizar el teléfono móvil, usar el calendario y descubrieron aplicaciones útiles a la par que entretenidas.

Hoy jueves, los talleres llegarán a su fin con la sesión 'Mayores y trámites con el móvil', a las 11 horas en el citado centro social. En esta ocasión, los asistentes descubrirán cómo gestionar desde el móvil las citas médicas, los horarios de autobús o el uso de tarjetas como la de Conecta. La entrada es libre hasta completar el aforo.