El Teléfono de la Esperanza profundiza en la salud emocional en un congreso en Oviedo

El Teléfono de la Esperanza lleva 50 años realizando una intensa labor en Asturias. Cinco décadas que se verán reflejadas en un congreso en el ... Auditorio este sábado, a la nueve y media de la mañana, bajo el título 'Salud Emocional. Retos para un cambio de era'.

La presentación en Oviedo corrió a cargo de la concejala de Política Social, María Velasco, que estuvo acompañada de Camino Álvarez Fernández, vicepresidenta de esta ONG, quien comenzó su intervención contando parte de la historia del Teléfono de la Esperanza: «Es una ONG de carácter apolítico y aconfesional que se dedica a velar por el bienestar emocional de la población. Fue fundada en 1971 en Sevilla, pero no fue hasta el 26 de septiembre del 75 cuando arrancamos en Asturias, con lo cual este año cumplimos el 50 aniversario. El proyecto nació para ayudar a las personas en situaciones de crisis. Cuenta con varias líneas de actuación, a lo largo de todos estos años ha ido creciendo en recursos, en disponibilidad de voluntariado, y ha ido evolucionando según evolucionaba la sociedad». La jornada se completará con charlas específicas y una mesa redonda para explicar la labor de la ONG.

La concejala María Velasco concluyó que «50 años solo se cumplen una vez, es algo muy importante, medio siglo de acompañamiento y de apoyo que es algo que debemos destacar. Todas las instituciones y la sociedad debemos de agradecer vuestra implicación social. Sabéis que contáis con el apoyo de este Ayuntamiento y seguiremos aquí», completó.