El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
María Velasco y Camino Álvarez Fernández, en la presentación del congreso. M. Rojas
Oviedo

El Teléfono de la Esperanza profundiza en la salud emocional en un congreso en Oviedo

La ONG celebra una jornada en el Auditorio este sábado con motivo de los actos programados por sus cincuenta años

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:24

El Teléfono de la Esperanza lleva 50 años realizando una intensa labor en Asturias. Cinco décadas que se verán reflejadas en un congreso en el ... Auditorio este sábado, a la nueve y media de la mañana, bajo el título 'Salud Emocional. Retos para un cambio de era'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  3. 3 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  4. 4 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  5. 5 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  6. 6 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Teléfono de la Esperanza profundiza en la salud emocional en un congreso en Oviedo

El Teléfono de la Esperanza profundiza en la salud emocional en un congreso en Oviedo