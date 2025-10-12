Andrea Solís es desde hace un mes la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Oviedo. Tiene 25 años y toma el relevo ... de Sergio Llera. Lleva por bandera «hacer sentirse seguras a las mujeres» y tiene la esperanza de que en un futuro cercano la Alcaldía de Oviedo sea de una mujer.

–Asume un cargo importante en Juventudes Socialistas con tan solo 25 años. ¿Cómo lo afronta?

–Con muchas ganas. El anterior secretario dejó el listón muy alto, pero tanto yo como mi ejecutiva afrontamos esta etapa con ilusión y con la voluntad de eliminar los problemas que afectan a la juventud, en España, en Asturias y, sobre todo, en Oviedo. Los jóvenes necesitamos empujar para sacar adelante una política que ahora mismo está muy polarizada. Creo que esa polarización no nos conviene y que uno de los principales déficits que tenemos es la falta de referentes jóvenes en las instituciones.

–¿Es fácil para una persona joven entrar en política?

–Es difícil porque a menudo se piensa que los jóvenes venimos 'a chupar del bote', como diría mi madre, y para nada es así. En Juventudes Socialistas no tenemos ninguna remuneración económica; lo que hacemos es poner sobre la mesa los problemas reales de la juventud.

–¿Tiene referentes en los que apoyarse?

–Más que políticos, mis referentes son las mujeres de mi familia: mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Ellas me enseñaron que con esfuerzo, sacrificio y tirando de la familia se puede llegar donde una se proponga. No obstante, el fundador de Juventudes Socialistas es un referente también. Tomás Meabe reivindicó sus ideas y es una persona en la que reflejarse. Más en la actualidad, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente con el que más derechos se han adquirido.

–¿Cuáles diría que son los principales problemas de los jóvenes en Oviedo?

–El primero es la vivienda. Es un problema en toda España, pero en Oviedo se nota mucho. El Ayuntamiento tiene competencias para aplicar políticas de vivienda, podría declarar zonas tensionadas, pero no lo hace. Y luego está la movilidad: yo vivo en La Corredoria y estudio en El Cristo, y tardar una hora en llegar a clase en transporte público no tiene sentido. También tenemos compañeros en la zona rural del municipio y creemos que hay que potenciar la llegada de servicios públicos allí. Oviedo no es solo el centro: también son barrios como Pumarín, Ventanielles o La Corredoria, y parroquias rurales como Tudela Agüeria o Latores. Todos los ciudadanos merecen la misma atención, no solo cuando llegan las elecciones.

–Oviedo acumula títulos como Ciudad Europea del Deporte o Capital de la Gastronomía. ¿Cómo lo ve en contraste con estos problemas?

–Los títulos son títulos, pero lo importante es que haya políticas y servicios acordes a ellos. Por ejemplo, Oviedo tiene un gran potencial turístico, pero el Ayuntamiento se limita a dar licencias de viviendas de uso turístico sin un control real. Creemos que debe regularse, porque ahora mismo basta con ir al Ayuntamiento, pedir un papel y listo.

–¿Qué lugar ocupa la igualdad de género en sus reivindicaciones?

–Central. Nos preocupa mucho que el propio alcalde haya negado en varias ocasiones la violencia de género. Negar esa realidad es darle alas a la ultraderecha. La violencia machista es un problema estructural y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos más acompañamiento a las víctimas y más recursos municipales, porque los servicios autonómicos existen, pero el Ayuntamiento puede hacer mucho más.

–¿Cómo está el equilibrio de género dentro de Juventudes Socialistas de Oviedo?

–Aquí somos más mujeres que hombres, más del 50%. En otras agrupaciones, como en Gijón, es al revés, pero en general nuestros compañeros son muy generosos y crean espacios seguros para que podamos participar y expresarnos. Juventudes Socialistas es una organización feminista y abierta, y queremos que la sociedad vea que servimos para algo real.

–¿Qué opina de las políticas de cuotas de género en empresas?

–Creo que siguen siendo necesarias. Venimos de una historia en la que los hombres lo ocupaban todo, y cuando pierden privilegios reaccionan con hostilidad. Las mujeres tenemos mejores notas en la universidad y seguimos llevando los cuidados del hogar, pero seguimos topándonos con techos de cristal. Así que apoyo las leyes que está impulsando el Gobierno de España en este sentido.

–Otro de los grandes problemas de los jóvenes es la salud mental. Asturias es la comunidad con mayor tasa de suicidios...

–Es un tema muy serio. Durante mucho tiempo fue tabú, pero hoy ya está en el debate político. De hecho, el Gobierno asturiano ha firmado un pacto específico para abordar el problema. Pero queda mucho por hacer: necesitamos recursos estables, programas de prevención y, sobre todo, que se deje de estigmatizar a quienes piden ayuda.

–¿Cómo han visto San Mateo?

–Se lo han cargado. Cualquier bolo de Asturias tiene más oferta gratuita. Es un error de Canteli y de Covadonga Díaz porque la mayoría de la ciudad está en contra de este modelo privado.

–¿A quién ve en la alcaldía algún día?

–Toca un liderazgo femenino del PSOE, respeto la opinión que se tome, pero nunca ha habido una alcaldesa en Oviedo y ya es hora.

–¿Proyectos a corto plazo?

–Lanzar campañas de jóvenes con discapacidad y vencer esas limitaciones que tienen al acceder a servicios públicos y una bandera para que las mujeres se puedan sentir seguras y puedan tener un espacio donde verter opiniones y debatir.