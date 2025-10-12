El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrea Solís. Mario Rojas

Andrea Solís Secretaria general de las Juventudes Socialistas de Oviedo

«Toca un liderazgo femenino en el PSOE y una alcaldesa en Oviedo»

«El principal problema que tenemos los jóvenes es la vivienda y el Ayuntamiento tiene competencias para aplicar políticas, pero no lo hace»

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:43

Comenta

Andrea Solís es desde hace un mes la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Oviedo. Tiene 25 años y toma el relevo ... de Sergio Llera. Lleva por bandera «hacer sentirse seguras a las mujeres» y tiene la esperanza de que en un futuro cercano la Alcaldía de Oviedo sea de una mujer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

