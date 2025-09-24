Los trabajadores de TUA mantienen la convocatoria de huelga del 8, 9 y 10 de octubre

Las razones por las que los trabajadores de TUA fueron a la huelga los días 18,19 y 20 de septiembre, en mitad de ... San Mateo –la instalación del sistema de seguridad DriveCam y la falta de aseos en las cabeceras de las líneas, fundamentalmente–, no han cambiado ni un ápice y la situación sigue enquistada. Este miércoles, a primera hora, se vivió un episodio más de las posiciones enfrentadas entre empresa y sindicatos con una concentración de los trabajadores, apoyada por el PSOE e IU– ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) media hora antes de que las partes se encontraran en el interior. A la salida, los sindicatos aseguraron que no habían podido sentarse a negociar porque sólo había aparecido el abogado de la empresa. Y TUA, en cambio, negó la mayor al aducir que la reunión no era de negociación, sino de confirmación de las posturas de cada parte después de los tres días de huelga.

La presidenta del comité de empresa de TUA, Patricia Prieto, defendió la legalidad de la huelga después de que la empresa concesionaria del servicio presentara un conflicto por las pérdidas que ha originado el paro –casi cien mil euros–.

A través de un comunicado, la empresa insistió en que la huelga ya realizada y la prevista para los días 8, 9 y 10 de octubre «se debe a una reclamación sobre la instalación del sistema de seguridad DriveCam que ya fue aprobada por el comité de empresa y ratificada por la asamblea de trabajadores», pero eso no significa «que no vayamos a seguir negociando con los trabajadores porque TUA siempre está abierta a la negociación». Eso sí, «las consideraciones jurídicas por parte de la empresa ante el SASEC discurren de forma paralela e independiente al proceso de conversaciones de la actual convocatoria de huelga para los días 8, 9 y 10 de octubre« en Oviedo.

Prieto explicó que la empresa les ha reclamado 97.000 euros «por las pérdidas que tuvieron durante los días de huelga», aunque los trabajadores consideran que la huelga es «completamente legal». La empresa considera exactamente lo contrario, ateniéndose a que el asunto de la DriveCam «se acordó hace meses y ahí están las actas de los acuerdos de ese momento; ahora buscan el conflicto sobre una cosa ya aprobada por el comité de empresa y los propios trabajadores de la plantilla».

Para los sindicatos, la prueba de que en el asunto de la Drive Cam todo está correcto es que «si no, no estarían la semana pasada negociando con nosotros diez horas», apostilló Prieto.

«No esperaban el seguimiento que tuvimos tanto por parte de los trabajadores como el apoyo social» de la huelga, señaló la presidenta del comité de empresa, que calificó la reclamación empresarial como «una pataleta más». Los representantes sindicales acudieron ayer al SASEC con la intención de «entrar, firmar el acta de no avenencia y salir», tras constatar que la empresa solo envía una representación y no se persona directamente en las negociaciones.

Independientemente de la legalidad del proceso, en la que la empresa no cree, «siempre estaremos dispuestos a negociar con los trabajadores».