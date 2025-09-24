El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los trabajadores de TUA concentrados ante el SASEC, con el apoyo del concejal del PSOE, Jorge García Monsalve, y los ediles de IU, Alejandro Suárez, Gaspar Llamazares y Cristina Pontón. Mario Rojas
Conflicto del transporte urbano en Oviedo

Los trabajadores de TUA mantienen la convocatoria de huelga del 8, 9 y 10 de octubre

El comité de empresa realiza una protesta ante el SASEC, apoyada por el PSOE e IU, y la empresa asegura que seguirá negociando

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54

Las razones por las que los trabajadores de TUA fueron a la huelga los días 18,19 y 20 de septiembre, en mitad de ... San Mateo –la instalación del sistema de seguridad DriveCam y la falta de aseos en las cabeceras de las líneas, fundamentalmente–, no han cambiado ni un ápice y la situación sigue enquistada. Este miércoles, a primera hora, se vivió un episodio más de las posiciones enfrentadas entre empresa y sindicatos con una concentración de los trabajadores, apoyada por el PSOE e IU– ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) media hora antes de que las partes se encontraran en el interior. A la salida, los sindicatos aseguraron que no habían podido sentarse a negociar porque sólo había aparecido el abogado de la empresa. Y TUA, en cambio, negó la mayor al aducir que la reunión no era de negociación, sino de confirmación de las posturas de cada parte después de los tres días de huelga.

