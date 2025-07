La CHC aclara ahora que «ninguna administración puede prohibir el baño por seguridad en el río»

Una semana después de que un joven de 18 años se ahogara en el río Nalón, a su paso por Las Caldas (Oviedo), ... cuando se bañaba con su familia, el Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ayuntamiento de Oviedo han decidido elaborar, bajo una única voz, una campaña informativa señalando las recomendaciones y los riesgos que entraña bañarse en un río, pero lo harán partiendo de una base: «Todos estamos de acuerdo en que no se puede prohibir el baño en los ríos, eso lo tenemos todos claro, no hay una normativa: el baño es libre en los ríos y todos los ciudadanos tienen derecho al baño y, por lo tanto, no se puede prohibir bajo ningún concepto».

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, dejó clara esta premisa fundamental tras la reunión que mantuvieron las tres instituciones en la Casa Consistorial este jueves por la mañana. Una puntualización relevante después de que la semana pasada la CHC saliera al paso de unas declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, y asegurara que tanto la solicitud de la prohibición del baño como para la instalación de señales de peligro correspondían al Consistorio. Tras haber puesto de manifiesto las competencias de cada una de las administraciones, la presidenta de la CHC, Bárbara Monte, recondujo la mayor: «En esta reunión ha quedado claro que ninguna administración estamos facultadas para prohibir el baño por razones de seguridad». Así que, vía libre para bañarse en el Nalón y en cualquier espacio natural de Asturias porque hay, precisó Prado, una suerte de «vacío» legal. En ese sentido, advirtió que el Ayuntamiento tampoco tiene ninguna competencia para señalizar los ríos y que la vigilancia en estos entornos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que tratan las tres administraciones, tras el enfrentamiento suscitado la semana pasada, es trabajar coordinadas, como reveló el director general de Cooperación Local del Principado, Jorge Olmo: «No se pretende ver quién tiene las responsabilidades, unos más que otros y demás cuestiones», sino «la colaboración entre instituciones», destacó. Ampliar Un instante de la reunión a tres bandas. Alex Piña La primera medida, pues, nacerá «en los próximos días»: las recomendaciones conjuntas y claras para los bañistas. Será, agregó la presidenta de la CHC, «una campaña coordinada de concienciación de los riesgos que entraña bañarse en los ríos, que son zonas naturales, variables y sujetas a cambios; lo haremos desde una visión coordinada porque desde la Confederación Hidrográfica ya habíamos hecho estos días» recomendaciones. A continuación, prosiguió Prado, «vamos a buscar una serie de mecanismos entre las tres administraciones para indicar aquellas zonas, cuáles son los peligros y que la gente tenga precaución a la hora de bañarse». Unos mecanismos que evitó precisar si serán a modo de señalética, por ejemplo: «No sé cuáles van a ser, pero vamos a buscar los más apropiados». De momento, no hay fecha para este paso, y «hemos quedado emplazados para ponernos a trabajar». Mecanismos de coordinación La CHC se comprometió a estudiar «mecanismos de coordinación, a ver si pudiera ser factible otro tipo de medida», pero, insistió Monte, «nosotros no tenemos competencias para limitar el baño ni tenemos competencias en seguridad ciudadana; por lo tanto, consideramos que no estamos facultados para hacer ese tipo de recomendaciones que van directamente a la seguridad de las personas». Con todo, precisó que, «dado que la vía de la prohibición está descartada, en base a lo que nos ha dicho también el Ayuntamiento, hay que analizar si fuera posible una recomendación, y en virtud de qué y dónde, porque nosotros no tenemos datos de cuáles zonas son peligrosas». De hecho, descartó valorar la peligrosidad del Nalón: «No tenemos datos», remarcó. Olmo, por su parte, insistió en la importancia de «mandar un mensaje generalista para todo el territorio de Asturias» en común acuerdo de las tres administraciones que especifique que «cuando te bañas en un medio natural hay ciertos riegos».

