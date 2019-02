El tripartito aprueba un presupuesto «récord en gasto social» pese a sus diferencias Ignacio Fernández del Páramo, Ana Taboada y Rubén Rosón a la salida del Ayuntamiento tras la junta de gobierno. / LORENZANA Wenceslao López admite que «no se podrán tramitar las inversiones financiadas con crédito» y Ana Taboada apela «al espíritu de la investidura» para salvar el gobierno local JUAN CARLOS ABAD Sábado, 9 febrero 2019, 01:36

El presupuesto municipal para el ejercicio vigente quedó ayer listo para su aprobación inicial. Con el visto bueno se salvó una nueva crisis de gobierno, quizás la que más cerca ha estado de hacer estallar la coalición por las diferencias entre los tres socios acerca de la idoneidad de las cuentas. A riesgo de quedar sobre la mesa, sin embargo, hubo acuerdo y el proyecto salió adelante con todos los votos a favor de los concejales de gobierno salvo el de Ana Rivas, edil del PSOE y titular de Infraestructuras, que se abstuvo por «coherencia» y porque a su concejalía no le salen las cuentas que presentó Rubén Rosón.

El concejal de Economía ha elaborado un proyecto «récord» tanto en la cifra total, 243,5 millones de euros, como en gasto social, pero que también presenta un déficit de 12,6 millones. La desviación obligará a una modificación y a elaborar un plan económico-financiero para cumplir con la ley de estabilidad y la regla de gasto que también se rebasa por 14,5 millones.

Si los trámites siguen de manera correcta la aprobación definitiva del presupuesto será en abril y a Rivas, encargada de tramitar las obras, se le va el mandato con unas cifras de ejecución extremadamente bajas. El crédito para financiar 30 de los 39 millones presupuestados llegaría en junio, al albur del nuevo equipo de gobierno resultante de las urnas.

El propio alcalde, Wencesalo López, explicó que «hay una cosa clara, este equipo de gobierno no va poder tramitar las inversiones financiadas con crédito. El préstamo estará concedido para la nueva corporación y es un impacto importante». «Es público y notorio que es nuestro punto flaco», reconoció. En cuanto a la abstención de su concejala, la interpretó como una muestra del «malestar» y la «insatisfacción» que le provoca el no poder sacar proyectos adelante cuando la media de tramitación de las obras ronda los nueve meses. «El problema de que no haya un ritmo adecuado en Infraestructuras no es un problema de Ana Rivas, afecta a la eficacia de todo el equipo de gobierno», defendió el regidor.

Enfrente, sin embargo, Rosón, interpretó la abstención como una «coherencia, como dijo ella -en la junta de gobierno- pero no con este equipo de gobierno sino con otros derroteros. No entendemos esta abstención salvo que sea una suerte de venganza porque Oviedo haya votado no al área metropolitana de Lastra». Unas declaraciones a las que López contestó afirmando que «Rosón debe bajar el tono. Si hiciéramos los deberes a tiempo, los demás podrían hacer sus deberes a tiempo». «No es tiempo de incordiar», añadió.

La vicealcaldesa Ana Taboada, por su parte, se mostró más conciliadora y se retrotrajo al «espíritu de la investidura para trabajar codo a codo» e hizo un llamamiento a la «responsabilidad de todos con esta ciudad y con la situación de desempleo y crisis. Lo que tenemos que sacar son proyectos para la ciudad y dejarnos de cuestiones menores», afirmando, eso sí, que el voto de Rivas se debe a una deriva «partidista».

El tercer socio del gobierno, Izquierda Unida, votó a favor haciendo constar en acta que será necesario realizar las modificaciones precisas para cumplir con Hacienda. «Después de escuchar a Rosón, que afirmó que se van a ajustar los parámetros con el plan económico-financiero, decidimos aprobar el presupuesto para evitar otros dos meses de retraso», indicó el edil de IU, Iván Álvarez.

Si la escasa ejecución en inversiones ha marcado estos cuatro años, en el envés aparece el esfuerzo en gasto corriente para becas y proyectos sociales. Concordaron, en este sentido, Rosón y López. «Es un presupuesto récord con más de 242 millones de euros y cuatro veces más de recursos para becas, para ayudas y para empleo que hace apenas unos años», se felicitó Rosón que explicó que «nunca antes este Ayuntamiento contó con tanto dinero para nuevos servicios y mejorar los existentes». El alcalde, en este sentido, afirmó que «en estos cuatro años el presupuesto ha dado un giro de 180 grados» dotándolo de un «contenido social ». «Es donde nuestros presupuestos han tenido impacto», recalcó.