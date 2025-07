Trubia forja su candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 5 de julio 2025, 22:16 Comenta Compartir

La candidatura de Trubia a Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 es mucho más que un dossier argumentado; es un movimiento social en plena ebullición de una comunidad que, entre la esperanza y el escepticismo, ha decidido unirse para reivindicar su historia, su presente y su futuro. Bajo el lema 'Trubia y sus gentes', este proyecto se ha convertido en el espejo en el que los trubiecos se miran, se reconocen y, poco a poco, se convencen de su propio valor.

La idea, según relata Roberto Suárez, portavoz de la comisión promotora, no es nueva. «Surgió a principios de este año y algunos empezamos a trabajar. Hablamos con muchos vecinos, creamos un grupo, intercambiamos opiniones y de este surgió la comisión». Este grupo de una decena de personas ha sido el encargado de dar forma a una memoria que defiende a Trubia como un territorio único, forjado por el trabajo colectivo, con un patrimonio industrial y humano excepcional, una vibrante red asociativa y un dinamismo económico que desmiente cualquier atisbo de nostalgia paralizante.

La candidatura se apoya en pilares sólidos: el legado de la fábrica de armas, el crisol de culturas que fue su motor humano, y el hito que supone el 175 aniversario de la Escuela de Aprendices, un modelo visionario de formación profesional. Pero el verdadero pulso del proyecto se siente en la calle, en las conversaciones de sus vecinos, donde la idea ha recorrido un largo camino desde la duda inicial hasta el entusiasmo creciente.

Las actitudes, según ejemplifica, van desde 'el agnóstico' que se pregunta 'para qué, si no vale para nada' hasta 'el confuso', que mezcla el concepto de ejemplar con guapo o 'el dudoso'. Del otro lado, están quienes empujan el carro. «En un periodo inicial, la suma de los escépticos serían casi un 50%. A medida que se dio a conocer la candidatura, este porcentaje subió a un 70% a favor», declara Santiago Díaz, vecino de Trubia que lucha por ser Pueblo Ejemplar. ¿El catalizador inesperado? Un rival. «El hecho de más crecimiento está basado en la presentación de Grao como candidato opositor. No hay sistema mejor para aumentar el porcentaje que saber que un rival se presenta», bromea. Esta misma evolución del escepticismo a la ilusión la vivió Emy Fernández Valdés. «Al principio no me lo creía, no sabía el trasfondo que podía tener todo esto, pero ahora lucho porque lo consigamos», admite.

Su apoyo, sin embargo, no es ciego, y pone el dedo en una llaga histórica: la relación con la capital. «A nivel local tenemos un poco de carencia de autonomía, dependemos en todo del Ayuntamiento de Oviedo, estamos un poco en abandono», señala. No obstante, ve en la candidatura una oportunidad: «Leyendo la memoria, en la que hay entendimiento y cordura de parte de todos los vecinos de Trubia, estoy muy emocionada. Aunque a nivel personal abogo por una autonomía jurídica y que tomemos conciencia de lo importantes que somos las gentes de Trubia».

Desde la emblemática confitería El Vasco, Gabriel García lo ve como «una idea importante» que llega en un buen momento. «Trubia tenía tirón ya de antes, aunque en los últimos años está más en auge todavía. Todos los barrios aportan», afirma, recordando el potencial económico de la zona: «Somos quienes más PIB aporta a Oviedo». Y su historia deportiva, con el Real Juvencia como el club más antiguo de la ciudad, quien está tirando de la candidatura junto al resto de vecinos. No obstante, este confitero mantiene una nota de cautela sobre los motivos políticos: «Canteli ya habló de esta candidatura y con ella el Ayuntamiento intenta acercarse y arreglar de cara a la galería, pero hace falta más apoyo», insiste.

Más allá del resultado del premio, la iniciativa ya está funcionando como un revulsivo y ha reactivado el tejido social.

La prueba más evidente es el nacimiento de la Asociación Vecinal de Trubia, un viejo anhelo que por fin se materializa y que nace con el impulso de este movimiento. «Decidimos que tras la disolución de la anterior asociación había que tener otra que velara por los intereses de los vecinos de Trubia», explican desde la nueva directiva. Su primera declaración de intenciones es un apoyo sin fisuras a la candidatura a Pueblo Ejemplar. «Nacemos para dar voz a todos los trubiecos y haremos peticiones al Ayuntamiento de Oviedo y al Principado», garantizan. «Trubia no es solo la fábrica de armas. Somos un barrio más de Oviedo, pero formado por muchos pueblos», se erigen.