«El turismo cultural representa uno de los segmentos de mayor crecimiento»

En los últimos años hablar de Oviedo es hablar de turismo. La ciudad recibe cada año a miles de visitantes que se deleitan con un patrimonio histórico importante, una gastronomía muy potente, y una cultura que cada vez atrae a más personas. De todo ello es consciente el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo G. Quintana, quien destaca el papel del turismo dentro de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, un proyecto «no solo cultural, sino de ciudad».

–¿Qué papel juega el turismo en una candidatura como esta?

–El turismo debe ser uno de los elementos importantes de la candidatura. La Capitalidad Europea de la Cultura no es solo un proyecto cultural, es un proyecto de ciudad. El turismo cultural representa hoy uno de los segmentos de mayor crecimiento, con visitantes que buscan experiencias auténticas, patrimonio, gastronomía y vida cultural. El equipo de gobierno de Alfredo Canteli lleva construyendo un modelo basado en la excelencia y la calidad desde el año 2019 y esta candidatura permite afianzar ese posicionamiento, diversificar mercados y reforzar nuestra marca como destino urbano competitivo y culturalmente atractivo.

–¿Qué beneficios económicos se esperan si la ciudad obtiene el título?

–Los estudios de ciudades que ya han ostentado la capitalidad muestran impactos económicos muy significativos. Hablamos de incrementos de visitantes superiores al 10-15%, mayor ocupación hotelera, dinamización de la hostelería y el comercio, y un retorno económico directo e indirecto que multiplica la inversión pública. En el caso de Oviedo, y de Asturias, la capitalidad aceleraría nuestra transformación como destino, reforzaría la cadena de valor turística —hoteles, restauración, comercio, transporte y servicios— y generaría una mayor actividad económica sostenida en el tiempo, no solo en el año 2031.

–¿Cómo se prevé que la candidatura impulse el turismo?

–A través de tres ejes principales. En primer lugar, con una programación cultural de alto nivel, con eventos, espectáculos y actividades capaces de atraer visitantes nacionales e internacionales. En segundo lugar, con la mejora de equipamientos urbanos y culturales, lo que incrementa la calidad del destino y genera nuevas motivaciones de visita. Y, por último, con promoción exterior, ya que la capitalidad situaría a Oviedo, y a Asturias, en los grandes circuitos europeos y aumentaría la visibilidad de la ciudad en medios especializados, redes culturales y operadores turísticos. El resultado será un turismo más desestacionalizado, diversificado y con mayor capacidad de gasto.

–¿Qué sectores serían los principales beneficiados?

–Sin duda alguna la hostelería y la hotelería serán dos sectores beneficiados que concentrarán gran parte del incremento de actividad. También el comercio, el transporte, el sector MICE (eventos y congresos) y todas las actividades vinculadas a la cultura, la creación artística y los servicios turísticos. La candidatura es un proyecto transversal que beneficia a toda la región: desde la restauración hasta los guías turísticos, desde las empresas culturales hasta los proveedores de servicios.

–¿Se traduciría también en una generación de empleo?

–Evidentemente, la experiencia de otras capitales europeas demuestra que la capitalidad genera empleo directo en cultura y turismo e indirecto en sectores complementarios. Además, impulsa la creación de empleo cualificado y estable, asociado a una mayor profesionalización del sector y a la necesidad de gestionar nuevos proyectos culturales y turísticos. En definitiva, se convierte en un motor de oportunidades para jóvenes, empresas creativas y todo el tejido productivo.

–¿Existe algún proyecto turístico-cultural que le haga especial ilusión?

–Me ilusiona especialmente cualquier proyecto que refuerce la identidad de Oviedo como ciudad cultural y como destino turístico, pero destacaría dos ámbitos. Por un lado, la consolidación de Oviedo como Origen del Camino, un activo cultural único en Europa ligado al Camino de Santiago que estamos potenciando y que se ha convertido en la seña de identidad de nuestra ciudad. Y también, el fortalecimiento de nuestra gastronomía como un atractivo importante de nuestra ciudad, después del éxito como Capital Española de la Gastronomía. Integrar gastronomía, patrimonio y Camino es una oportunidad enorme para diferenciar nuestro destino.

–¿Qué atractivos tiene Oviedo que no tienen otras ciudades?

–Oviedo tiene una combinación difícil de igualar: posee un centro histórico cuidado, seguro y cómodo para el visitante, un patrimonio prerrománico único en el mundo, reconocido por la UNESCO, una programación cultural sólida, con instituciones de referencia como Ópera de Oviedo, museos, festivales y espacios escénicos de primer nivel, una gastronomía sobresaliente, con grandes profesionales y una oferta reconocida nacional e internacionalmente. Y algo que siempre destacan los visitantes: una calidad de vida y hospitalidad que convierten la experiencia de Oviedo en algo especial. Oviedo es una ciudad que sorprende: acogedora, elegante, cultural y gastronómicamente potente. Y esa autenticidad es nuestra gran fortaleza.