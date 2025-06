Un vecino de Oviedo se queda casi ciego tras esperar 18 meses por una consulta en el HUCA

El vecino de Oviedo Francisco Javier Iglesias, de 54 años, sufre una pérdida de visión del 93 por ciento en el ojo derecho y ... del 81 por ciento en el ojo izquierdo. Tras ser operado de un glaucoma ocular hace ya diez años, la evolución era normal, según los médicos; pero lleva esperando un año y medio por una consulta en Oftalmológica en el HUCA sin conseguir respuesta positiva hasta que hace unas fechas recibió una carta del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) en el que le daban consulta para el 25 de julio de este año.

Hasta ahí se podría hablar de un retraso enorme en la consulta; sin embargo, este caso contiene un agravante mucho mayor. Iglesias, a la vista de que no recibía la carta con la cita durante casi 18 meses, se puso en manos de una clínica oftalmológica privada ovetense en la que tras «las pruebas pertinentes me dijeron que tenía un glaucoma en fase final con un 93 y un 81 por ciento de pérdida de visión en los ojos. Esto, según los médicos que me atendieron, se podía haber atajado si no hubieran tardado tanto en darme consulta y el caso es que ya no es reversible. He ido tres veces a Urgencias del HUCA porque notaba que cada día veía menos pero sólo salía de allí con un informe, sin soluciones ni ninguna urgencia para que me vieran en Oftalmología y sólo tras haber mirado mi historial porque pruebas, lo que se dice pruebas, no me hicieron».

«Todo muy borroso»

El caso es que «cada día veía menos y ahora lo veo todo muy borroso, las luces son puntos y de una acera a otra de la calle no reconozco nada», apostilló.

Iglesias tiene previsto poner una denuncia, «aunque no sé para qué va a servir porque lo mío ya es irreversible, lo que tengo perdido no se recuperará por esa cita que estuvo año y medio sin llegar».

El caso es que «tras la operación del glaucoma veía más o menos bien aunque la vista se fue deteriorando. Al principio me hicieron un seguimiento; pero falté a una cita del especialista hace dos años por un problema personal y, a partir de ahí, ya no pude conseguir que me dieran cita hasta que hace unos días recibí notificación para el 25 de julio. He esperado año y medio y ya van tarde».