Los vecinos de Las Caldas presentan 700 alegaciones contra la planta de asfalto de Santa Marina de Piedramuelle

Los vecinos de Las Caldas han vuelto a movilizarse contra la planta de asfalto. En apenas tres días, tras conocer que el pasado 22 de ... septiembre el Ayuntamiento había abierto un periodo de información pública en relación con la edificación industrial para la instalación de transformación mineral en aglomerados asfálticos en Santa Marina de Piedramuelle, han logrado recoger y presentar más de 700 alegaciones contra la construcción de una planta de asfalto en la citada localidad.

Han sido unos días «frenéticos», reconocen fuentes del movimiento vecinal, «en los que toda la gente de la zona se ha volcado con la iniciativa». Aseguran que el lugar en el que se pretende instalar la planta de asfalto «es una de las zonas rurales mejor conservadas de Oviedo, una zona mayoritariamente residencial que se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los ovetenses para disfrutar al aire libre», y que en los últimos años había ganado popularidad como punto de turismo activo y de bienestar.

Tres días de visitas puerta a puerta, en plena calle y en la que han tenido la colaboración de sendos establecimientos de hostelería para la recogida de firmas –también en el centro de salud–. Critican la puesta en marcha de un proyecto «sumamente contaminante que pone en peligro la salud de la población».

Fue en 2018 cuando la Dirección General de Minas autorizó la planta de asfalto. Ahora, el gobierno local del PP está tramitando el proyecto, concluyen los vecinos, «sin licencia y sobre la base de estudios desfasados y poco rigurosos».