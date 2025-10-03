El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La fachada del Ayuntamiento de Oviedo. E. C.

Los vecinos de Las Caldas presentan 700 alegaciones contra la planta de asfalto de Santa Marina de Piedramuelle

Las Caldas se une contra la construcción de una planta en Santa Marina de Piedramuelle «sobre la base de estudios desfasados»

A. A.

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:52

Comenta

Los vecinos de Las Caldas han vuelto a movilizarse contra la planta de asfalto. En apenas tres días, tras conocer que el pasado 22 de ... septiembre el Ayuntamiento había abierto un periodo de información pública en relación con la edificación industrial para la instalación de transformación mineral en aglomerados asfálticos en Santa Marina de Piedramuelle, han logrado recoger y presentar más de 700 alegaciones contra la construcción de una planta de asfalto en la citada localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  8. 8 Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea
  9. 9

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de Las Caldas presentan 700 alegaciones contra la planta de asfalto de Santa Marina de Piedramuelle

Los vecinos de Las Caldas presentan 700 alegaciones contra la planta de asfalto de Santa Marina de Piedramuelle