Los vecinos de Gil de Jaz piden acceder a la calle con sus vehículos

Protesta en la calle Gil de Jaz de Oviedo, en el tramo comprendido entre Marqués de Pidal y Uría. Desde el pasado viernes, cuelgan ... en los edificios unos carteles que expresan el hartazgo de los residentes ante las restricciones al tráfico rodado; una situación que, aseguran, les impide acceder a sus propias viviendas y afecta gravemente la calidad de vida en la zona.

'La calle es de los vecinos, no del alcalde, por el tráfico rodado en Gil de Jaz para residentes' y 'Los vecinos quieren poder acceder en vehículo a sus casas como el resto de ciudadanos: accesibilidad ya' es lo que se puede leer en las pancartas.

El presidente de la comunidad de vecinos, Jesús Castañón, justifica las peticiones porque «ni siquiera una ambulancia puede entrar». La instalación de pivotes hace dos años, tras el asfaltado de 2021, marcó un antes y un después. Anteriormente, se permitía un horario de carga y descarga –de 6 a 10 de la mañana–, con la flexibilidad de que «si venía un fontanero a tu casa y tenía que descargar, podía hacerlo en cualquier horario».

Los vecinos exigen soluciones concretas: la instalación de cámaras para controlar el acceso a la calle y la permisión del paso a residentes y, especialmente, a taxis. «Tenemos personas mayores y con muletas que no pueden caminar», explica el presidente; «hay veces que tenemos que ir a La Paloma a por los taxis porque no pueden parar ni por Uría, que los multan».

El que no haya garajes en este tramo de la calle no justifica, para los vecinos, las restricciones. «En calles como Matemático Pedrayes y Viaducto Marquina hay tramos sin ellos y dejan acceso...», señalan.