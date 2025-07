Los vecinos piden explicaciones sobre la reapertura del enlace de La Corredoria con la AS-II

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y la edil Cristina Pontón acompañaron este lunes a los vecinos al Registro de ... la Junta General del Principado para solicitar que se les ofrezcan información y explicaciones sobre la reapertura o no del enlace de La Corredoria con la AS-II, uno de los asuntos candentes relacionados con la movilidad en el barrio más populoso de la capital y que han enfrentado a Ayuntamiento y Principado en más de una ocasión. Llamazares pidió al Ejecutivo de Asturias y al equipo de gobierno ovetense que busquen alternativas que permitan resolver la situación y se dé respuesta a las demandas de los residentes.

En enero, tras un encuentro del concejal con el consejero Alejandro Calvo, la situación «parecía haber quedado desbloqueada», después de que el titular de Movilidad asegurase que, en cuanto el Ayuntamiento hiciera la solicitud, esta sería atendida. No obstante, a día de hoy todo sigue igual, lamentó el portavoz de IU.

En sus palabras, «el propio consejero había, de alguna manera, creado nuevas expectativas de reapertura y ha sido el que las ha cerrado. Ahora le pide explicaciones al Ayuntamiento».

En nombre de los vecinos se manifestó Diego Arias García, de la plataforma de afectados por el cierre del acceso a la AS-II. «Llevamos mucho tiempo y nadie nos escucha, ni una parte ni otra, ni Ayuntamiento ni Principado y creo que ya es hora de que den un poco la cara y concreten algo». Para el colectivo vecinal, no hay ningún motivo para el no, al menos, a vehículos ligeros. Por eso, concluyó Arias, «estamos dispuestos a todo: lo que está claro es que no estamos dispuestos a dejarlo así pasar, en el olvido, como llevamos ya cinco años y pico que está ahí criando matos».

Olas de calor

Por otro lado, Gaspar Llamazares también pidió este lunes al equipo de gobierno de Oviedo, del Partido Popular, la adopción de medidas preventivas para proteger a los trabajadores municipales que desarrollan su labor en condiciones de estrés térmico ante las últimas olas de calor y la previsión de subidas extremas de la temperatura. Acciones como la interrupción de actividad durante las horas de más calor, la limitación del tiempo de trabajo en exteriores o la puesta en marcha de protocolos específicos en los momentos declarados de emergencia por las altas temperaturas.