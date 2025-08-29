El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pintadas en edificios de La Tenderina. E. C.
Barrios de Oviedo

Los vecinos de La Tenderina llenan el barrio de pintadas

Reclaman que el Ayuntamiento «cumpla su palabra» y comience los derribos de la zona de Rayo-Mercadín para crear el parque del este

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:39

Un grupo de vecinos del Distrito Este de Oviedo han realizado pintadas por las paredes de los edificios de la zona de Rayo-Mercadín y La Tenderina para protestar por «el incumplimiento de las promesas que hace mas de un año el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, hizo públicamente sobre la decisión de derribar las casas en ruina de las zonas y que no ha cumplido».

Las casas señaladas están ligadas a los planes especiales de urbanización de la zona citada, «que no se acabaron de hacer realidad y fueron abandonadas por sus propietarios sin que el Ayuntamiento actuara de oficio ante el progresivo deterioro de las mismas. El resultado es que después de varias décadas son una imagen de inseguridad, insalubridad y degradación, además de ser el obstáculo para el desarrollo del prometido parque del Este que en gran parte ocuparía esos espacios».

Además, los residentes señalaron que «la declaración de crear un gran parque público de periferia en el este de la ciudad por parte de la actual Corporación en marzo de este año, es solo una lejana y amable promesa del Ayuntamiento, pero no vemos que se den pasos progresivos para hacerla realidad en un plazo de tiempo lógico y es ahora cuando más se están necesitando estas grandes masas verdes en la ciudad de hormigón y calor que se está convirtiendo Oviedo».

La protesta vecinal llega tras un verano muy caluroso en la ciudad y «multiplica la posibilidad de que Oviedo se pueda convertir en una isla de calor que implique problemas sociales y de salud para la población de la capital del Principado».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de La Tenderina llenan el barrio de pintadas

Los vecinos de La Tenderina llenan el barrio de pintadas