Los vecinos de La Tenderina llenan el barrio de pintadas

Rafael Francés Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 22:39 Comenta Compartir

Un grupo de vecinos del Distrito Este de Oviedo han realizado pintadas por las paredes de los edificios de la zona de Rayo-Mercadín y La Tenderina para protestar por «el incumplimiento de las promesas que hace mas de un año el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, hizo públicamente sobre la decisión de derribar las casas en ruina de las zonas y que no ha cumplido».

Las casas señaladas están ligadas a los planes especiales de urbanización de la zona citada, «que no se acabaron de hacer realidad y fueron abandonadas por sus propietarios sin que el Ayuntamiento actuara de oficio ante el progresivo deterioro de las mismas. El resultado es que después de varias décadas son una imagen de inseguridad, insalubridad y degradación, además de ser el obstáculo para el desarrollo del prometido parque del Este que en gran parte ocuparía esos espacios».

Además, los residentes señalaron que «la declaración de crear un gran parque público de periferia en el este de la ciudad por parte de la actual Corporación en marzo de este año, es solo una lejana y amable promesa del Ayuntamiento, pero no vemos que se den pasos progresivos para hacerla realidad en un plazo de tiempo lógico y es ahora cuando más se están necesitando estas grandes masas verdes en la ciudad de hormigón y calor que se está convirtiendo Oviedo».

La protesta vecinal llega tras un verano muy caluroso en la ciudad y «multiplica la posibilidad de que Oviedo se pueda convertir en una isla de calor que implique problemas sociales y de salud para la población de la capital del Principado».