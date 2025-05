Colectivo ciudadano Distrito Este de Oviedo: «Es nuestro parque temático particular: casas del terror, selvas y ratas dignas de un zoo»

El colectivo ciudadano Distrito Este de Oviedo, representado por una docena de vecinos ataviados con camisetas reivindicativas y pañuelos verdes, logró ayer alcanzar el ... altavoz del Pleno municipal para lamentar el degradado estado de la zonas de El Rayo y Mercadín, desde La Tenderina hasta Cerdeño, y reclamar el «necesario y casi obligado» parque del Este. «Lo único que deseamos es tener un entorno que merecemos todos los que vivimos en estos barrios», indicó Pilar Alonso, que actuó de portavoz.

Para conseguirlo, advirtió, continuarán con sus protestas. «Utilizaremos todos nuestros medios para dar a conocer nuestras necesidades, incluido el turismo», avanzó. Ironizó con invitarlo a «nuestro parque temático particular, con casas del terror, prados convertidos en selvas, ratas dignas de estar en un zoológico y toda la acción posible de delincuencia y marginalidad que aderezan todas estas actuaciones».

Durante su intervención –limitada a un máximo de tres minutos–, Alonso repasó igualmente las reivindicaciones: la limpieza de la zona, el derribo de las casas que están en una situación lamentable y son un peligro, y «una mancha verde en esta zona discriminada por ustedes que sea el inicio del parque del que toda la población se beneficiaría».

Agregó, además, que estos barrios son las zonas de Oviedo con «mayor índice de contaminación» y se preguntó si «acaso nuestros hijos, nuestros mayores o nosotros mismos tenemos menos derechos por vivir en la parte baja de la ciudad».

Precisamente el PSOE llevó también ayer el Pleno este asunto, a través de una proposición que no salió adelante, para reclamar al equipo de gobierno la progresiva adquisición de parcelas para ser propietario del ámbito y un «agente activo» para impulsar la urbanización de los terrenos y el parque. El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, reiteró su compromiso de avanzar en mejoras para la zona pero insistió en que «la solución no será rápida ni sencilla, pero será imposible si no vamos de la mano de los propietarios». Alegó que meterse en un proceso expropiatorio requeriría el aval de la justicia y de tenerlo conllevaría a un «interminable proceso».