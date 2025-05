El Pleno de Oviedo urge la Ronda Norte e IU advierte que la bloqueará mientras gobierne en el Principado

Peralta denuncia la «falta de respeto» de Cuesta al compararla con Gracita Morales

«Cual moderna Gracita Morales». Así llamó ayer el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, durante el debate de la proposición de urgencia para instar al Principado a la reapertura del vial de la AS-II a La Corredoria. Visiblemente molesta, la edil le acusó de «falta de respeto» e intentó defenderse fuera de su turno de palabra, algo que le valió la amenaza, que luego no fructificó del alcalde, Alfredo Canteli, de expulsarla del Pleno. No obstante, al final de la sesión, tanto Vox como PSOE presentaron un ruego para pedir un mayor respeto por parte del gobierno local. « Se me ha tachado de ridícula», protestó Peralta, que reclamó a la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, que redacte un proyecto de educación para el respeto para evitar estas conductas. «Que se abstengan de hace comentarios descalificativos hacia estas concejales por verter sus opiniones en el ejercicio de sus derechos; que se la última vez que pase lo que ha pasado», respaldó igualmente la socialista Marisa Ponga.