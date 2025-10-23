Las velutinas anidan en la torre de la Catedral El Cabildo ya ha dado aviso para la retirada de la colmena, situada a unos 30 metros de altura sobre la plaza de Alfonso II El Casto

Susana Neira Oviedo Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Unas nuevas 'inquilinas' se han acomodado en un lateral de la torre de la Catedral de Oviedo, aunque de momento solo se ha dejado avistar su nido, a unos treinta metros de altura sobre la plaza de Alfonso II El Casto. Se trata de una colmena de avispa velutina, una especie invasora siempre molesta. Por suerte, ningún ejemplar se ha dejado ver ni ha incomodado por su peligrosidad a los trabajadores ni visitantes de la seo. No se ha registrado ningún incidente.

«Ya hemos avisado para su retirada», explicó este miércoles el deán de la Catedral, Benito Gallego. Ahora queda en manos del Ayuntamiento y del Principado coordinar los efectivos para la retirada del nido con forma de bola en este Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento Histórico, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Hace aproximadamente un mes que varios viandantes se percataron de la presencia de este nido incorporado a la decoración de la fachada. «Nos llamaron y entonces avisamos, inmediatamente se activó el protocolo», indicó una trabajadora de la Catedral. Un protocolo especial para erradicar la plaga y garantizar la máxima protección del patrimonio, para lo que se requiere la intervención de Bomberos y técnicos de la Consejería de Cultura.

Aunque esta empleada sube a diario a la torre, por fortuna, detalla, «no hemos visto ninguna avispa» por los alrededores.

Al parecer, no es la primera vez en los últimos meses que las velutinas encuentran en El Antiguo un lugar donde asentarse. «En agosto hubo otro nido en el Museo Arqueológico de Asturias, lo vimos nosotros desde la torre de la Catedral y les avisamos para que llamaran y se la retiraran», indicó la empleada. Más atrás en el tiempo, apareció otra colmena en la Catedral, en la capilla del Rey Casto, según recordó el propio deán, que se logró quitar gracias a la labor de os Bomberos de Oviedo.