Joaquín Alonso, en lo más alto, colocando la bandera de la Perdonanza.

Joaquín Alonso, en lo más alto, colocando la bandera de la Perdonanza. Mario Rojas
San Mateo

La Catedral de Oviedo anuncia el Jubileo con las banderas de la Perdonanza

Joaquín Álvarez, experto en trabajos verticales, llegó hasta la cruz, a más de 80 metros: «Es impresionante estar suspendido allí de tus brazos»

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:55

Este año ha subido más de cuarenta veces al Naranjo de Bulnes y «esta es la escalada más emocionante». El ovetense Joaquín Álvarez Sánchez, guía de montana y miembro de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, coronó, por tercer año consecutivo, la Catedral de Oviedo para colocar las banderas de la Perdonanza –de color rojo y con la Cruz de la Victoria en el centro–. La más grande –de 2 metros por uno– en lo más alto, en la aguja; y cuatro más pequeñas en cada esquina de la torre. Un acto cargado de simbolismo para anunciar al mundo entero que la Sancta Ovetensis celebra el Jubileo de la Santa Cruz.

Experto en trabajos verticales, en esta ocasión «tuve que subir a la cruz porque estaba una cuerda enganchada», un récord para valientes: «El final es impresionante, porque estás muy expuesto; hay que asegurarse bien porque la verticalidad es muy grande», sobre todo a 84 metros y medio de altura. «Es impresionante estar suspendido de tus brazos sobre la plaza de la Catedral».

A las nueve y media, bajo un cielo plomizo y algo lluvioso, inició la escalada. Tan sólo 20 minutos tardó en colocar las banderas. Un ascenso rápido, minucioso hasta la cruz, no exento de momentos donde «la seguridad disminuye», «Da más miedo desde el punto visual», remarcó. Aprovechó su posición para hacer la revisión de las cuerdas –que dejó instaladas en años anteriores para el ascenso– y observó que «la que está en la aguja está un poco pelada porque sufre mucha erosión, mucho sol, mucha lluvia, mucho viento». Este año «aguantará, pero para el año que viene habrá que cambiarla sí o sí».

Sus ojos privilegiados, pudieron examinar el estado de la Catedral, en lo alto: «La torre principal me sorprende que estando tan expuesta está bastante limpia, bastante bien; no veo un deterioro en la aguja de la Catedral para nada, tenemos una Catedral muy sana». Pasadas las diez de la mañana, Álvarez se marchó de la Catedral. Desea ya volver a subir.

