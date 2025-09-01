La Catedral de Oviedo recibe 57.300 visitantes entre julio y agosto

La Catedral de San Salvador, con un trajín diario de entradas y salidas de ovetenses y turistas, cerró agosto con 34.000 visitantes, superando ampliamente ... en el mes estrella del verano las cifras de julio, cuando se registraron 23.300, según datos aportados por el deán, Benito Gallego.

Otro de los atractivos de la seo ovetenses son las visitas a la torre, abiertas al público desde hace ya tres años, cuando el Ayuntamiento aportó 100.000 euros para la mejora de la accesibilidad, permitiendo así conocer el interior del espacio y disfrutando unas espectaculares vistas de la ciudad. Hasta entonces, la subida estaba muy restringida. Esta mejora ha permitido que pudieran acceder solo en julio 777 personas y 1.000 en agosto.

A la espera de cerrar el verano, Gallego valora que los datos son similares a los del ejercicio anterior. Los ingresos por las visitas permiten a la Catedral afrontar de manera autosuficiente tanto gastos ordinarios como extraordinarios. Precisamente uno de estos últimos ha sido la restauración de la imagen de El Salvador, titular de la Catedral, que luce nueva imagen tras más de dos meses de una minuciosa labor sin trasladarse de su ubicación en el interior del templo a cargo del equipo de técnico formado por Jesús Puras y Emilia Fernández. Además de las mejoras estéticas, estos trabajos han desmontado que su origen sea románico, como se presuponía hasta ahora. A la espera del resultado de los estudios más concluyentes, que llegarán pronto, todo apunta que su origen se sitúa «entre el siglo XIV y el siguiente; está vinculada a la fábrica gótica o a las primeras estructuras de la fábrica gótica», avanzó Puras.

El Cabildo de la Catedral aguarda también por las obras de restauración de las vidrieras, para la eliminación de la humedades en la cripta de Santa Leocadia –que el Principado sacó a concurso y quedó desierta– y para las cubiertas.