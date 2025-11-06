El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Verónica Morán. Juan Carlos Román

Verónica Morán expone sus 'Cristales' en Oviedo

La artista ovetense presenta en Prida Oviedo Café, en El Fontán, una colección de acrílicos sobre vidrio

R. Fidalgo

Oviedo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:39

Lo que comenzó como un impulso creativo sobre la vajilla de casa ha terminado convirtiéndose en 'Cristales', la primera exposición de la artista ovetense Verónica Morán (Oviedo, 1977). A partir de hoy y hasta el 8 de diciembre, Prida Oviedo Café, en El Fontán, acogerá una muestra que revela la faceta más oculta de esta administrativa que da rienda suelta a un talento heredado y cultivado en la Escuela de Arte de Oviedo. «Empecé pintando en casa platos, un platín, luego otro... y pensé que iba a quedarme sin vajilla», relata entre risas. De los platos pasó a los azulejos blancos. La necesidad de un nuevo lienzo la llevó a fijarse en unos cristales con corcho que un amigo le había regalado. «Llevaba tiempo diciendo que los iba a tirar, y mira para lo que los quise», explica. Así, de forma casi accidental, nació la colección de acrílicos sobre cristal que ahora presenta al público.

Hija del pintor José Ignacio Morán, su vínculo con el arte le viene de cuna. «Estuve tres años en la Escuela de Arte y mi padre, además del impresionismo, es mi referente».

Morán ve con optimismo el panorama artístico de la ciudad. «Creo que cada vez hay más, y eso es fantástico. Hay muchas exposiciones y el arte no debe faltar nunca». No obstante, reconoce que abrirse paso no es fácil, por lo que agradece a su padrino, Milio'l del Nido, su apoyo.

