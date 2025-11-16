Las víctimas de accidentes piden más ayuda psicológica

Rafael Francés Oviedo Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La tragedia que supone un accidente de tráfico para víctimas y familiares no es realmente calculada hasta que no se habla con los implicados y cuentan cómo es su vida tras un momento tan doloroso como quedarse con problemas de salud crónicos o perder a un ser querido en una carretera un maldito día. Por esta razón, la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado conmemoró el día Mundial de las Víctimas de Tráfico con un acto en la plaza de La Escandalera al que acudieron más de 100 personas.

El encuentro contó con la presencia de Gema Rodríguez García, delegada en Asturias de la Fundación Avata y de dos personas que han sufrido la pérdida de familiares tras un accidente de tráfico como María Ángeles Rodríguez y Carlos Javier Alonso Negreira. Rodríguez explicó a los presentes que «debemos concienciarnos de lo que supone un accidente y que lo podemos remediar con un comportamiento prudente en la vía».

Rodríguez criticó «las estadísticas» de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el número de víctimas en carretera «porque no son realmente correctas pues detrás de las víctimas hay muchos familiares y amigos en el silencio y en el olvido que son las víctimas indirectas y que también sufren». Y añadió: «Queremos reivindicar los derechos de las víctimas, que día tras día sufren mientras la Administración no cumple con las expectativas de las propias víctimas y no existe un protocolo con el que la víctima reciba la información necesaria desde el primer momento tras el accidente, amén de sus derechos jurídicos, sanitarios y psicológicos».

La delegada de la Fundación Avata aseguró que «existe una gran carencia con respecto a la ayuda psicológica y demandamos un protocolo efectivo en caso de accidente».

María Ángeles Rodríguez perdió a su marido en Candás en un accidente en 2023 mientras circulaba en bicicleta. «Alejandro era un amante de la bici que hacía 15.000 kilómetros al año y que incluso creó su propio equipo ciclista. El ciclista es el más perjudicado en los accidentes y le pido a los conductores que tengan paciencia con los ciclistas y además reivindico que haya más educación vial, que haya tolerancia cero con el consumo de alcohol y drogas, y que existan penas concordantes con la conducta de los conductores», demandó.

La mujer afirmó que «cuando pasa esto en tu familia, tu vida cambia por completo» y reclamó que «el conductor y el ciclista puedan compartir la carretera».

Carlos Javier Alonso puso un nudo en la garganta a todos los presentes al explicar cómo falleció su mujer en un curva de Tineo cuando ambos se cayeron de la moto «y nos dimos con el pilar de un guardarail». «A partir de ahí se rompió todo y tuve que aprender a vivir de nuevo», aseguró.