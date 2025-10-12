El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil desfila ante las autoridades en el cuartel del Rubín para cerrar el acto.

La Guardia Civil desfila ante las autoridades en el cuartel del Rubín para cerrar el acto. Mario Rojas

La violencia contra la mujer, en la diana de la Guardia Civil tras el aumento de los delitos sexuales en Asturias

Los crímenes de violencia de género crecen un 8,5%, pero hoy son más las víctimas protegidas gracias al «trabajo y compromiso» del cuerpo, asegura el coronel Puerta durante la celebración de la festividad del Pilar en Oviedo

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:51

Un día para rendir cuentas y para enorgullecerse, después de llevar a cabo lo primero, de los buenos resultados obtenidos. Así se presentó este domingo, ... 12 de octubre, el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, a la festividad del Pilar celebrada, primero, con una misa en la Catedral de Oviedo y, después, con un acto en el cuartel de Rubín. El balance, positivo. Asturias continúa siendo la segunda comunidad autónoma –detrás de Extremadura– más segura de España y el aumento de un 14% en el esclarecimiento de casos por parte de la Benemérita, así como la reducción de casi un 2% de los delitos contra el patrimonio como pueden ser los robos con fuerza, daño y estafas, lo atestigua. Ello, si bien es cierto que la criminalidad ha crecido un 0,4% en la demarcación del Instituto Armado en el primer semestre del año y que una de las preocupaciones fundamentales del cuerpo continúa siendo la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Intensificar la lucha contra esta es uno de sus principales objetivos.

