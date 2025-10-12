La violencia contra la mujer, en la diana de la Guardia Civil tras el aumento de los delitos sexuales en Asturias

Un día para rendir cuentas y para enorgullecerse, después de llevar a cabo lo primero, de los buenos resultados obtenidos. Así se presentó este domingo, ... 12 de octubre, el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, a la festividad del Pilar celebrada, primero, con una misa en la Catedral de Oviedo y, después, con un acto en el cuartel de Rubín. El balance, positivo. Asturias continúa siendo la segunda comunidad autónoma –detrás de Extremadura– más segura de España y el aumento de un 14% en el esclarecimiento de casos por parte de la Benemérita, así como la reducción de casi un 2% de los delitos contra el patrimonio como pueden ser los robos con fuerza, daño y estafas, lo atestigua. Ello, si bien es cierto que la criminalidad ha crecido un 0,4% en la demarcación del Instituto Armado en el primer semestre del año y que una de las preocupaciones fundamentales del cuerpo continúa siendo la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Intensificar la lucha contra esta es uno de sus principales objetivos.

En lo que va de año se han abierto 545 diligencias por todo lo que tiene que ver con estos casos; los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 26% y los de violencia de género, un 8,5%. El coronel destacó el «trabajo comprometido» de los guardias para proteger a las cerca de 800 víctimas bajo su responsabilidad; sin embargo, lamentó, «no pudimos evitar la muerte de Dolores», la mujer de 86 años a la que mató su marido nonagenario en Pola de Laviana en julio.

Un año muy intenso, continuó Puerta, marcado recientemente por un verano de incendios salvajes que propiciaron más de dos mil servicios por parte del cuerpo, decenas de horas de vuelo, más de centenar y medio de personas evacuadas, tres detenidos y cuatro investigados. Pero también un año en el que ha sido igual de intensa la colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Un trabajo conjunto que ha permitido explotar las capacidades de unos y otros, lo que ha abierto un abanico de posibilidades para seguir colaborando juntos en beneficio de la comunidad».

«Valores que no caducan»

Trabajo que les agradeció, durante su discurso, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. En sus palabras, «la Guardia Civil encarna valores que no caducan» y advirtió que nos encontramos «en tiempos nuevos con amenazas nuevas como el ciberacoso o los delitos de odio». Sobre lo demás, eso sí, destacó la necesidad de «poner toda nuestra fuerza en acabar con la violencia de género porque cada víctima es una herida de nuestra democracia»; y resaltó a renglón seguido operaciones y dispositivos llevados a cabo a lo largo de este 2025 como la operación en conjunto con la Policía Nacional que permitió la detención de un grupo criminal especializado en el robo de gasolineras, el operativo de la Vuelta Ciclista (marcado por las manifestaciones en favor de Palestina), el argayo del Huerna, el accidente de la mina de Cerredo y, finalmente, los incendios: «días de muchísima tensión cansancio y miedo» en los que, manifestó Lastra, se evitaron muertes gracias al «aplomo y valentía de estos hombres», «un ejemplo de profesionalidad para toda España».

Al acto acudieron numerosas personalidades políticas, civiles y militares, entre ellos el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que participó en la entrega de distinciones a los reconocidos de este año. La mayor condecoración, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, le fue impuesta a la ex delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, por el cariño, colaboración y defensa del cuerpo. Especial mención también, mediante la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo blanco a Jairo García y Ramón Bárcenas, cabo primero y guardia civil, respectivamente, por la operación 'Rovico 22', que permitió la desarticulación de una organización criminal integrada por albaneses y españoles que cometieron más de cien robos en viviendas. Y en el turno de las distinciones, el fotógrafo de EL COMERCIO Damián Arienza fue reconocido por «por contribuir a la difusión de la actividad profesional de la Guardia Civil».

Los retos: Modernización tecnológica y educar a los niños en ciberseguridad

La Guardia Civil asturiana se encarga de la seguridad ciudadana del 98% del territorio, está cerca de la población, «vertebrando el Estado español», y cuenta con 61 oficinas de atención a los asturianos. También tiene retos por delante, tal y como adelantó el coronel Puerta. Entre ellos, la modernización tecnológica para facilitar el acceso, en la que ya se han dado pasos con la implantación del sistema de denuncia electrónica, que ya ha propiciado la recepción de 116; continuar dando pasos en la lucha contra la ciberdelincuencia, que ha dejado de crecer, o la implantación de sistemas como el previsto para que las propias patrullas sean capaces de recoger denuncias sin necesidad de acudir a una oficina.

Otra de las metas del Instituto Armado, continuó el jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil durante el acto, que concluyó, como manda la tradición, con el homenaje a los caídos y la retirada de la bandera, es «fomentar la cultura de la ciberseguridad a través de los más pequeños». Amén de los centenares de charlas que realizan los agentes en centros educativos, próximamente se va a incorporar una suerte de 'ciberliga' de la Guardia Civil; un proyecto en el que alumnos de 4º de ESO se formarán en la materia para luego competir en la resolución de retos cibernéticos.