«Los reveses judiciales han aumentado nuestro dolor, pero seguiremos por Eloy» David Palacio y Marta Valle, delante de la placa en recuerdo al bombero Eloy Palacio, en el número 58 de la calle Uría. / HUGO ÁLVAREZ Marta Valle y David Palacio, viuda e hijo de Eloy Palacio: «Es una injusticia muy grande lo que ha pasado, pero este sentimiento se ha visto aliviado con el comportamiento de los bomberos» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 9 abril 2019, 01:14

Han pasado tres años y las heridas continúan abiertas. Marta Valle y David Palacio, viuda e hijo de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio de la calle Uría el 7 de abril de 2016, se sienten «defraudados» con la Justicia y con el Ayuntamiento. Dicen que el alcalde, Wencelao López, ha tenido un comportamiento «soberbio» con ellos y que desde el Consistorio no solo no les han ayudado en todo el proceso judicial, sino que incluso les han puesto trabas. Sin embargo, están dispuestos a ir hasta el final para que se reconozca la profesionalidad del efectivo.

-Pasa el tiempo y ustedes siguen batallando judicialmente.

-Marta Valle: Hoy en día tenemos dos procesos abiertos. Estamos pendientes de que el Supremo admita a trámite el recurso de casación presentado en septiembre y hace unos días pusimos una querella contra una mando de Bomberos por indicios de falso testimonio.

-Se basan en una grabación de vídeo en la que supuestamente este jefe no estaba en el vértice de la calle Uría con Melquíades Álvarez, tal y como dijo en sede judicial.

-M. V.: En la vista nos pareció que su declaración estaba preparada por la manera en la que respondía a las preguntas. Después, hablamos con varios compañeros de Eloy y nos comentaron que no estaba en el sitio donde decía en el momento en el que se derrumbó el edificio.

-¿Cómo consiguieron estas imágenes?

-M. V: El día que se presentaron las pruebas por las reclamaciones patrimoniales en el Ayuntamiento se mostró este vídeo. Corresponde a la cámara de Tráfico que hay donde la iglesia de las Siervas de Jesús.

-¿Este mismo mando fue el que cambió su versión ante la Policía Nacional los días después al incendio?

-M. V.: Eso es. En un principio dijo que dio una orden tanto a Eloy como a 'Cuni' -el efectivo que resultó herido -de no descender de la cesta para atacar las llamas, pero después la modificó cuando supo que 'Cuni' afirmó ante la jueza que él no recibió ningún tipo de mandato. Acabó comentando que él solo habló con mi marido, que ahora no le puede rebatir esta versión.

-¿Han hablado alguna vez con él para ver qué pasó aquel fatídico día?

-M. V.: No. Sé que estuvo en el tanatorio pero nunca he mantenido una conversación con él. Sin embargo, el por entonces jefe, José Manuel Torres, me comentó los días posteriores al incendio que no sabía por qué ambos estaban en la cesta. Cuando le quise preguntar cómo era eso posible se dio la vuelta y se fue.

-¿Esperan que con esta prueba se dé un vuelco al proceso judicial?

-David Palacio: Nuestro abogado, Francisco Pérez Platas, nos dice que si se probase el falso testimonio, hay posibilidades de invalidar todo lo anterior.

-¿Siguen confiando en la Justicia?

-M. V.: Al principio creíamos que la Justicia iba a estar al lado de la víctima y por desgracia no lo ha estado. Es un sistema garantista pero nunca para las víctimas. Todos los reveses nos han aumentado el dolor hasta extremos insoportables, pero tenemos que seguir por Eloy.

-¿Cuál de todos estos momentos ha sido el peor?

-D. P.: Para mí fue cuando se emitió la sentencia del Juzgado de lo Social, porque yo estaba más esperanzado de que saliese favorable a nuestros intereses. Sin embargo, la jueza dictaminó que mi padre había desobedecido las órdenes que le dieron y cometió una imprudencia temeraria. Cuando la vi pensé que nos habían parado los pies, aunque pronto nos empezaron a llamar otros bomberos, entre ellos 'Cuni', y vivimos un subidón de moral importante.

-¿Están dispuestos a ir hasta el final?

-M. V.: Es una injusticia muy grande todo lo que ha pasado, pero este sentimiento se ha visto aliviado con el comportamiento de los otros bomberos.

-El fin de semana ha sido muy emocionante. El sábado les entregaron el dinero recaudado y después se ha celebrado el tercer memorial Eloy Palacio.

-M. V.: Todo lo que han hecho es el mayor alivio que hemos sufrido durante estos tres años y los gritos de 'Yo soy Eloy' no tienen precio. Además, estos gestos hacen que sigamos adelante con más fuerza.

-¿Qué supone para la familia los 172.000 euros donados?

-M. V.: Es un respaldo que te da tranquilidad. Recibo una pensión de viudedad del 52% por tener dos hijos. El pequeño tiene 15 años y aún está estudiando; el mayor está opositando para ser profesor de Secundaria. Como madre siempre les quieres dar lo mejor.

-Dicen los bomberos que nunca ha habido tanta solidaridad entre el colectivo.

-M. V.: Alguno de ellos incluso me ha dicho que gracias a nosotros han conseguido que todos estén unidos. Se han visto reflejados en Eloy y mira todo lo que han hecho.

-No solo los tribunales no les han dado la razón... Dicen que el Ayuntamiento también les ha fallado.

-M. V.: Lo que la Administración local ha hecho con un trabajador municipal no creo que haya sucedido en otro lugar.

-D. V.: Ellos han estado para lo fácil. Nos han dado la medalla de oro, una estatua y una calle. Todos estos gestos se agradecen mucho, pero nosotros necesitábamos que estuviesen a nuestro lado durante el proceso judicial.

-M. V.: Siempre han intentado hacernos daño y que todo lo que planteábamos a nivel judicial no saliese adelante. Es más, nadie nos dijo que nosotros teníamos que solicitar los 18.000 euros de la póliza municipal.

-¿Cómo se enteraron?

-M. V.: Fue nuestro abogado quien nos lo dijo y para conseguirla, David tuvo que ir al Anatómico Forense para que le diesen un informe sobre toxicidad de Eloy...

-¿Se sienten defraudados?

-M. V.: Totalmente.

-Ana Taboada afirmó recientemente que no han estado a la altura. ¿Les sirven estas palabras como perdón?

-M. V.: Con sus declaraciones creemos que la vicealcaldesa tiene una calidad personal mejor que la de otros concejales del gobierno

-¿Esperan algo del Ayuntamiento?

-M. V.: Nada y no creemos que nos den la ayuda.