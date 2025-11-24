El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandra González y Sonsoles Peralta, en la sala de prensa. E. C.

Vox acusa al PP de rendirse al «histerismo climático» con la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Sonsoles Peralta denuncia, además, la inclusión del topónimo Uviéu en la ordenanza reguladora

A. A.

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, acusó este lunes al PP de «rendirse al histerismo climático», al «falso ecologismo» y a «los ... dictados de Bruselas y de Pedro Sánchez» ante la inminente implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que blindará una importante porción del casco urbano ovetense al tráfico más contaminante. El gobierno local ha rechazado las cinco alegaciones presentadas durante la fase de información pública por la formación conservadora, que denuncia ahora la inclusión del topónimo Uviéu a la ordenanza.

