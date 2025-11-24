Vox acusa al PP de rendirse al «histerismo climático» con la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
Sonsoles Peralta denuncia, además, la inclusión del topónimo Uviéu en la ordenanza reguladora
A. A.
Oviedo
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:30
La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, acusó este lunes al PP de «rendirse al histerismo climático», al «falso ecologismo» y a «los ... dictados de Bruselas y de Pedro Sánchez» ante la inminente implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que blindará una importante porción del casco urbano ovetense al tráfico más contaminante. El gobierno local ha rechazado las cinco alegaciones presentadas durante la fase de información pública por la formación conservadora, que denuncia ahora la inclusión del topónimo Uviéu a la ordenanza.
Según Peralta, la implantación de la ZBE «es una decisión política del PP». Aseguró, además, que su implantación «no es necesaria, no está debidamente justificada, carece de eficacia, atenta contra el principio de justicia social y tiene un fin ideológico y recaudatorio». En sus palabras, el PP «impone a todos los vecinos una medida antisocial que castiga a las rentas más bajas»; un «negocio con una intención meramente recaudatoria».
