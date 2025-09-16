Vox advierte de «múltiples deficiencias y sobrecostes» en la obra de la avenida de Galicia, en Oviedo

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha criticado «la falta de previsión y planificación» en las obras de la avenida de Galicia, en ... Oviedo, por parte del equipo de gobierno y ha denunciado «múltiples deficiencias, retrasos y sobrescostes», por lo que llevará una batería de once preguntas a la Comisión de Urbanismo pidiendo explicaciones al concejal Ignacio Cuesta.

Quiere conocer por qué no se han previsto actuaciones en el proyecto inicial como la ampliación del último tramo, las zonas de carga y descarga y el arbolado «más adecuado» o las relativas a la red de saneamiento. Además, ve necesario que el equipo de gobierno local responda a «cómo va a solucionar los problemas de iluminación, la colocación de toldos en los establecimientos y la accesibilidad de las rampas de acceso recientemente instaladas».

«Es inaceptable que a mitad de la ejecución de unas obras anunciadas a bombo y platillo se tengan que ir solventando sobre la marcha problemas que eran muy previsibles teniendo en cuenta el proyecto inicial», dijo Peralta, quien advirtió de la instalación de rampas que «interrumpen las aceras perpendicularmente creando un desnivel peligroso, que no está señalizado ni protegido, y que desemboca directamente en una calzada con línea amarilla continua, donde está prohibido parar o estacionar».

A su juicio, el equipo de gobierno «no ha escuchado ni a los vecinos ni a la oposición», lo que ha provocado «graves perjuicios para los comerciantes, que han visto mermados sus ingresos, y para los vecinos, que sufren las incomodidades de unas obras que ahora se prolongan 45 días más de lo previsto».

También denunció un sobrecoste cercano al 20% respecto al presupuesto inicial, alcanzando los 193.000 euros. «Lo vamos a pagar todos los ovetenses», aseguró en una nota de prensa Sonsoles Peralta.