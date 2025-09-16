El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La avenida de la Galicia. Mario Rojas
Nuevo bulevar en Oviedo

Vox advierte de «múltiples deficiencias y sobrecostes» en la obra de la avenida de Galicia, en Oviedo

Sonsoles Peralta asegura que la actuación supone 193.000 euros más de lo esperado

R. Fidalgo

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:57

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha criticado «la falta de previsión y planificación» en las obras de la avenida de Galicia, en ... Oviedo, por parte del equipo de gobierno y ha denunciado «múltiples deficiencias, retrasos y sobrescostes», por lo que llevará una batería de once preguntas a la Comisión de Urbanismo pidiendo explicaciones al concejal Ignacio Cuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox advierte de «múltiples deficiencias y sobrecostes» en la obra de la avenida de Galicia, en Oviedo

Vox advierte de «múltiples deficiencias y sobrecostes» en la obra de la avenida de Galicia, en Oviedo