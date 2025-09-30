Vox propone crear un registro municipal de viviendas okupadas en Oviedo

Susana Neira Oviedo Martes, 30 de septiembre 2025, 06:54 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Vox ha presentado una iniciativa en el Ayuntamiento de Oviedo para la creación de un censo de viviendas okupadas. «Es un problema creciente que no solo afecta a los propietarios que ven usurpados sus viviendas, sino que provoca degradación en los barrios afectados, genera inseguridad vecinal y causa estragos en la economía de las familias afectadas», explicó en una rueda de prensa la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta, acompañada de la edil Alejandra González.

La propuesta incluye identificar y geolocalizar los inmuebles ocupados ilegalmente en el municipio, facilitar información a los propietarios legítimos para ejercer sus derechos, colaborar con las autoridades policiales y judiciales en la prevención de la seguridad, supervisar las propiedades de titularidad pública para evitar su degradación y habilitar canales de colaboración vecinal para recibir avisos de okupación. También, que se remita un informe periódico a la comisión con la evolución de los casos registrados, las zonas afectadas y las medidas adoptadas.