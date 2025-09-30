El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Alejandra González y Sonsoles Peralta. E. C.

Vox propone crear un registro municipal de viviendas okupadas en Oviedo

La iniciativa incluye facilitar la información a los propietarios y colaborar con la Policía

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:54

El Grupo Municipal de Vox ha presentado una iniciativa en el Ayuntamiento de Oviedo para la creación de un censo de viviendas okupadas. «Es un problema creciente que no solo afecta a los propietarios que ven usurpados sus viviendas, sino que provoca degradación en los barrios afectados, genera inseguridad vecinal y causa estragos en la economía de las familias afectadas», explicó en una rueda de prensa la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta, acompañada de la edil Alejandra González.

La propuesta incluye identificar y geolocalizar los inmuebles ocupados ilegalmente en el municipio, facilitar información a los propietarios legítimos para ejercer sus derechos, colaborar con las autoridades policiales y judiciales en la prevención de la seguridad, supervisar las propiedades de titularidad pública para evitar su degradación y habilitar canales de colaboración vecinal para recibir avisos de okupación. También, que se remita un informe periódico a la comisión con la evolución de los casos registrados, las zonas afectadas y las medidas adoptadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  5. 5

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  8. 8

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  9. 9

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  10. 10

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox propone crear un registro municipal de viviendas okupadas en Oviedo

Vox propone crear un registro municipal de viviendas okupadas en Oviedo