Uno de los presuntos agresores fue detenido y está a la espera de juicio. P. N.

Vox respalda al policía agredido la madrugada del domingo en el Oviedo Antiguo

«Este ataque evidencia que la inseguridad está creciendo en Oviedo y muchos delitos están vinculados a delincuencia extranjera que se siente impune», sostiene Sonsoles Peralta

R. F.

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento condena con «absoluta firmeza» la agresión que sufrió el pasado fin de semana un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio, en un local del Oviedo Antiguo, cuando intentaba auxiliar a una joven que «estaba siendo manoseada y vejada».

«Uno de los agresores, de nacionalidad argelina, fue detenido» y está en libertad a la espera de juicio. La investigación continúa con la búsqueda de otros posibles responsables de la paliza que sufrió el agente, explicó Vox, que traslada todo el apoyo al policía herido. «Este nuevo ataque vuelve a evidenciar una realidad que algunos quieren ocultar: la inseguridad también está creciendo en Oviedo y muchos delitos están vinculados a delincuencia extranjera que se siente impune», expresó la portavoz Sonsoles Peralta en un comunicado. Y añadió: «Este es el resultado de años de políticas buenistas y de fronteras abiertas. Mientras la izquierda protege más al delincuente que a la víctima, el PP mira para otro lado», advirtió.

