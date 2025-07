Misiles y tomates

Esta columna de televisión va de lo peor de lo peor de las películas de las plataformas. ¿Por qué les voy a someter a semejante ... tortura se preguntarán ustedes? No, no es que el calor haya despertado mi vena sádica, hay dos razones. La primera es que es un producto norteamericano que se ha situado en lo más visto de Prime Video, y la segunda es que tiene una secuencia en plena Tomatina de Buñol, que este año será el 27 de agosto bajo el lema de 'Tomaterapia'. ¿No les pica la curiosidad? La película se titula 'Jefes de Estado' y presenta a un ficticio presidente de EE.UU., con pasado como actor actor de Hollywood en películas de acción, y al Primer Ministro británico (negro), que se odian cordialmente pero que deberán unirse y recorrer media Europa perseguidos por todo tipo de sicarios, para salvar a la OTAN. Demencial tal y como esta hoy el mundo.

Lo de la Tomatina no es ningún spoiler, la película empieza ahí, antes de los créditos. Y hay una serie de agentes que, entre tomatazos, aliñan una ensalada de tiros, misiles y explosiones, con muchos muertos, todos cubiertos de sangre, pero a los que a ninguno, pese a estar en medio del 'fregao', les alcanza algún tomatazo. La acción pasa por Bielorrusia, por Polonia, por los Balcanes, por Italia… e incluso derriban el Air Force One. Parece un mal sueño, pero sus creadores parece que se lo han tomado muy en serio ¿Les he puesto los dientes largos? Pues, ¡hala!, todos a verla. Allá ustedes. Pero si deciden echarle un ojo, háganlo en su sillón a la hora de la siesta. Mejor dormitar con 'Jefes de Estado' que con algún documental de La 2, aunque no se si con tantas explosiones, disparos, misiles y demás, van a poder 'siestear' un poco.