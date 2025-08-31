«Alien en Nunca Jamás»

Comenta Compartir

La protagonista de la serie 'Alien: Earth' es un dibujo manga. Hay mil y un detalles en la nueva serie de Disney+ que amplía la ... archiconocida franquicia inaugurada en 1979 con la obra maestra de Ridley Scott, que en esta ocasión figura en los créditos como productor. Hay mil y una referencias, en la estética, el fondo y la forma, en una propuesta que ofrece lo inimaginable, obviando lo previsible y deseable por el fandom. A los aficionados recalcitrantes no hay que hacerles demasiado caso. No faltan las conexiones con las míticas películas en una producción inesperada donde lo que menos importa son los xenomorfos. El monstruo, el dragón espacial, no es el gran protagonista. En algún capítulo, ni asoma su babeante boca extensible llena de dientes. En los sintéticos está la clave. En los niños perdidos, encerrados en el cuerpo de un adulto, liderados por Peter Pan. Hay dosis de sangre y criaturas mutantes. Body horror, como en 'La cosa', y mucho existencialismo en una atmósfera inquietante donde un robot con conciencia puede creerse la Virgen María.

En un mundo futuro, un grupúsculo de multinacionales se ha repartido el dominio del mapa. Las superpotencias controlan el poder. ¿La democracia no funciona? A saber. En este escenario aterriza accidentalmente una nave científica que contiene algunas especies alienígenas indescriptibles. Carne de laboratorio, pero quien está realmemente bajo el microscopio es el ser humano. 'Alien: Earth' está escrita por Noah Hawley, creador de la recomendable serie 'Fargo'. El reparto es espectacular, con Timothy Olyphant, el rostro de 'Justified', tras un enigmático androide que recuerda a Sting en 'Dune', de David Lynch. Está presente también, ojo, Adrian Edmondson, el punky entrañable de 'The Young Ones'. Aplausos.

