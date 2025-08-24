El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simón Pérez.

Snuff 2025

Simón Pérez, aquel tipo que hablaba con su pareja sobre las hipotecas, está retransmitiendo, por un puñado de euros, su muerte lenta en directo

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:11

En el primer capítulo de la temporada inicial de 'Black Mirror', 'El himno nacional', considerado uno de los mejores de la serie, un político británico ... se veía obligado a sodomizar a un cerdo en una retransmisión en directo debido a un chantaje terrorista. El sórdido planteamiento servía de excusa para señalar al espectador voyeur, hoy multipantalla, aficionado a consumir imágenes deplorables en busca de emociones fuertes. No hay escrúpulos cuando toca saciar la sed de morbo. Adiós a los dilemas éticos. Pisotear los derechos humanos, en pos del entretenimiento, no es un problema. Es noticia estos días, descorazonadora y salvaje, la muerte de un streamer tras ser sometido a mil vejaciones en un canal de internet, en estado desquiciado por el consumo de drogas. Miles de espectadores adictos a la infamia aplaudían el terrible show.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  3. 3 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  4. 4 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  5. 5 El viento reaviva las llamas en Degaña y obliga a un despliegue sin precedentes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  8. 8

    Garitano, a coger el ritmo de Gallego
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias?
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 23 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Snuff 2025

Snuff 2025