El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián

J. A. Bayona presidirá el Jurado de la Sección Oficial, donde también estarán el actor Mark Strong y la directora Gia Coppola, entre otros

Teresa Flaño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21

El Festival de Cine de San Sebastián ha desvelado hoy en rueda de prensa los nombres de los rostros más conocidos por el público que ... participarán en la 73 edición del Zinemaldia que se celebrará entre el 19 y el 27 de este mes. En la larga lista facilitada hoy en rueda de prensa se encuentran los actores Colin Farrel, Matt Dillon, Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  4. 4

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  5. 5 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  6. 6 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  7. 7 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  8. 8 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián

Colin Farrell, Matt Dillon, Juliette Binoche y Stellan Skarsgard confirman su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián