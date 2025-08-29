El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un fotograma de 'Votemos'.

'Votemos'

La ficción de Santiago Requejo parte de un cortometraje llamado 'Votamos' y de una obra de teatro homómina para poner sobre la mesa un tema de acuciante actualidad: la salud mental y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02

Hay quien diría que el estreno de algunas películas en las salas de cine es un mero trámite. Solo así puede entenderse que una cinta ... como 'Votemos' llegara a la cartelera el pasado 12 de junio y apenas dos meses después ya esté en Prime Video, donde por cierto continúa muy bien posicionada en los rankings de la plataforma. La ficción de Santiago Requejo parte de un cortometraje llamado 'Votamos' y de una obra de teatro homómina para poner sobre la mesa un tema de acuciante actualidad: la salud mental y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición.

