Agustín Díaz Yanes y los actores de 'Un fantasma en la batalla' en San Sebastián. AFP

'La infiltrada' en ETA de Díaz Yanes defrauda en San Sebastián

'Un fantasma en la batalla' pretende ser más didáctica y ambiciosa que la cinta de Arantxa Echevarría, pero cae en los clichés y no transmite la angustia de su protagonista

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:35

Digámoslo ya: 'Un fantasma en la batalla' no es, ni de lejos, la gran película sobre ETA que lleva cincuenta años pendiente de hacerse. El ... regreso a la dirección de Agustín Díaz Yanes ocho años después de la debacle en taquilla de 'Oro' ha desilusionado en el Festival de San Sebastián (fuera de concurso), que en su edición anterior no seleccionó 'La infiltrada', rodada en la capital guipuzcoana, que recibió el Goya a mejor película ex aequo con 'El 47' y se acercó en taquilla al millón y medio de espectadores.

