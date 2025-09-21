Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años» 'Maspalomas', la película más personal del director guipuzcoano, aborda el tabú del sexo entre mayores y ha puesto patas arriba el Festival de San Sebastián

Jose Mari Goenaga (Ordizia, 1976) fue un día de vacaciones a Maspalomas y supo que allí había una historia: la de un homosexual de 75 años que, a su regreso a una residencia en Donosti tras sufrir un ictus, se vuelve a meter al armario para evitarse problemas. Su película más personal, codirigida junto a Aitor Arregi, habla sin tapujos del sexo en la tercera edad, de la pérdida de la identidad y de las barreras que nosotros mismos nos ponemos.

–Esas escenas iniciales de sexo homosexual con cuerpos no normativos pueden sorprender al espectador no avisado.

–No las planteamos desde la conciencia de hacer algo atrevido. Creíamos que necesitábamos esas escenas para explicar a este personaje y el conflicto interior que vive con su sexualidad. Había que mostrar las cosas de manera rotunda para que el choque fuera mayor cuando ingresa en la residencia. Ese contraste es el motor de acción.

–Algún distribuidor puso objeciones a tanto pene.

–Hubo algún comentario al productor ejecutivo, Xabi Berzosa, de alguna plataforma o de una tele. Les preguntamos por qué se les hacía duro. ¿Porque es sexo entre hombres? ¿O porque es sexo con gente mayor? 'Pues igual esto último', contestaron. Mira, hace poco vi 'Las edades de Lulú' y en fin, se ve todo y más. Además, el público del cine LGBTIQ+ está acostumbrado a un sexo muy explícito. No nos detuvimos a pensar qué impacto podría tener en el público general.

–Habrá quien diga que un cuarto oscuro no es un sitio para un señor de 75 años.

–Habrá quien lo diga, pero la realidad es que te los encuentras y es lo que hemos querido mostrar. Si vas a los bares y zonas de cruising de Maspalomas te encuentras con gente muy mayor. Y con jóvenes a los que le gustan los mayores, allí todo eso es posible. Es verdad que la gente mayor lo tiene más difícil para ligar. Por eso cuando un joven se fija en ellos es como haber encontrado un unicornio blanco, se sienten muy agradecidos.

–La gente mayor desaparece de la vida social.

–En Maspalomas los mayores están más integrados en el ocio nocturno y en la vida sexual que en cualquier otro sitio. Y eso te da pensar en qué sociedad tenemos. Hablas del sexo entre mayores y hay quien niega su existencia. Después, los trabajadores de las residencias te cuentan las reuniones de trabajo para tratar si compran un dildo, porque un señor se está metiendo algo menos higiénico. O a una señora que hay que dejarle todas las mañanas que se masturbe antes de ducharla. En la película aparecen dos enfermos de alzhéimer que se buscan, basados en un caso real. Hay que darle la vuelta al cliché de la inexistencia de sexo en la tercera edad.

–Armarios hay muchos.

–Sí. Vicente descubre que su hija no le ha contado a su nieto que tiene un abuelo. También te puedes preguntar si el compañero de habitación del protagonista siente algo por él. Cada uno de los personajes tiene su propio armario.

–¿Le da pudor una película en la que hay tanto de usted?

–Sí. No lo piensas cuando escribes el guion, pero al compartirlo te sientes vulnerable, expuesto. La gente empieza a opinar sobre el personaje, y sientes que opinan sobre ti. Yo no soy Vicente, pero he puesto mucho de mí en él. Surgió una incomodidad que no esperaba. Ahora lo puedo recordar desde la satisfacción, porque ha sido un viaje que me ha enriquecido.

–¿Habrá quien tras ver la película le vea después a usted distinto?

–No me lo quiero plantear. Unos para mejor y otros para peor, ja, ja.

–Dábamos por hechas conquistas sociales que están en regresión.

–Sí. 'Maspalomas' es una historia intimista, el conflicto de un personaje. Pero resuena lo que ocurre en la realidad, la pérdida de ciertas conquistas depende de las fuerzas que la propician, pero también de nosotros, que tenemos que mostrar determinación para defenderlas: yo soy esto y quiero vivir como esto. Si das un paso atrás, pierdes la conquista.

–Su cine siempre explora el carácter vasco. Este Vicente que se lo guarda todo, tan poco comunicativo, solo podría ser vasco.

–No lo sé. Escribes una historia nutriéndote de ti mismo, claro, y tú eres producto de aquí. Supongo que el carácter vasco se filtra de alguna manera. Luego vas a la República Checa y te dicen que el personaje es muy checo... Al final, somos menos diferentes de lo que a priori pensamos.

