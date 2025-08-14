El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bruna González, Diego Montejo e Iratxe Emparan. Unai Mateo

'Los Muértimer': Los Cinco se topan con la familia Addams

La libre adaptación del cómic homónimo francés se salda con una simpática comedia juvenil arropada por un estupendo elenco actoral veterano

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:00

Gabrielle, la adolescente francesa que acaba de bajarse del autobús, se sorprende un poco cuando los Mortimer le dan la bienvenida. La luz brillante del ... sol contrasta con esa pancarta avejentada y la indumentaria, palidez y peinados de otro tiempo de quienes van a ser su familia durante los meses que dure el intercambio: Sebastián y Marisa, dueños de una de la única funeraria de un pueblo en el norte de España, y su hijo Nico, un chaval de quince años, inteligente e introvertido, que encontrará en Gabi a la amiga que tanto ha necesitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

