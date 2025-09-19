El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La actriz Carla Peterson y el director Daniel Hendler en San Sebastián. Efe

San Sebastián auxilia al cine argentino frente a la motosierra de Milei

'27 noches', de Daniel Hendler, la película inaugural, es una simpática comedia sobre la salud mental en la tercera edad

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:27

Las películas inaugurales de San Sebastián se eligen en algunas ocasiones por su estrella protagonista, cuya presencia da lustre al inicio del festival. Este año ... no ha sido el caso. La 73 edición del Zinemaldia ha echado andar con una primera imagen que es todo un síntoma de los tiempo: la N gigante de Netflix acompañada del sonido 'tudum'. Escoger una producción argentina de la plataforma para abrir la 73 edición del festival español más importante es una declaración de apoyo a una cinematografía que está siendo desmantelada por el gobierno de Javier Milei.

