Jordi, el cantante de Buenas noches Rose

Buenas Noches Rose

Un genial documental titulado '¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?', disponible estos días en Movistar Plus+, explica el auge y caída de esta banda formada por varios amigos del instituto

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Era un nombre de banda realmente tonto: Buenas Noches Rose. Algunos integrantes de la formación aseguraban que tenía que ver con un 'running gag' de ' ... Las chicas de oro', pero ni siquiera ellos parecían tenerlo claro. Y, sin embargo, a mediados de los noventa fueron uno de los grupos de rock más prometedores del panorama español. En 1995 grabaron su primer disco, en un sello independiente levantado ad-hoc. Fue tal el éxito que BMG acabó fichándolos -más bien, fue su manager, hasta arriba de deudas, el que los vendió- lo que dio pie a su segundo larga duración, 'La danza de araña'. Tras una extensísima gira, Jordi Skywalker, el peculiar cantante del quinteto, una mezcla entre Iggy Pop y Robert Plant, abandonó la banda. Hubo un disco más, autoeditado y con Alfredo, uno de los guitarristas, a la voz, pero finalmente el grupo se extinguió para siempre, aunque alguno de sus integrantes, como Rubén Pozo, triunfaría después en Pereza.

