Pixar en la tele

Pixar nos ha hecho muy felices. Durante un tiempo, la productora nos hizo creer que eran infalibles y que todas sus películas iban a formar ... parte de nuestra memoria emocional. 'Toy Story', 'Monstruos', 'Ratatouille', 'Wall-e', 'Up', 'Buscando a Nemo'... Luego fallaron y se demostraron humanos. Y no es que fueran filmes malos, pero no eran, digamos, tan brillantes. Sí, está 'Del revés' o 'Coco', pero había cierto agotamiento. Cierta vagancia. Incluso cierto miedo al cambio. Les digo todo esto porque los de Pixar han hecho su primera serie, 'En la victoria o en la derrota', que pueden ver en Disney Plus. Una serie de ocho capítulos que es la mejor película de animación que he visto en mucho tiempo.

Todo sucede en un partido de softball, que es algo así como el béisbol pero para niños. Y cada capítulo está protagonizado por un personaje distinto, es decir, que vivimos la misma historia desde distintos puntos de vista. Un maravilloso ejercicio narrativo que sirve para armar un discurso fabuloso sobre el miedo, la vergüenza, la identidad, el fracaso... Porque a veces ganar es perder y perder es ganar. Una serie inteligente y compleja que ofrece lecturas para todas las edades. Y para todas es para todas, sin excepción. En cada episodio, el protagonista va acompañado de una cualidad visual que representa su carga. Por ejemplo, en el primero, el de la hija del entrenador, la niña convierte sus gotas de sudor en una criatura, una bola pringosa, que crece y crece y crece sin remedio: una enorme vergüenza que impide a la chica enfrentar sus retos. Creo que 'En la victoria o en la derrota' es preciosa y muy recomendable para ver en familia y, después, comentarla sin ningún prejuicio. Los pequeños verán algo y los mayores otra cosa, como el mejor Pixar.

