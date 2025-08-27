Los mejores papeles de Eusebio Poncela en cine y televisión El actor ha interpretado a lo largo de los años personajes poco convencionales para la época

La cultura española vive los últimos días del verano de capa caída. A la muerte de la actriz Verónica Echegui y Manuel de la Calva, una de las voces del Dúo Dinámico, este miércoles ha muerto Eusebio Poncela, uno de los actores más prestigiosos del cine español. Chico Almodóvar y actor destacado por hacer papeles poco convencionales para la época, Poncela ha estado trabajando hasta pocos meses antes de morir. El último trabajo en el que estuvo se ha estrenado en 2025. Fue en 'Matices', una miniserie en la que compartía reparto con Elsa Pataky, Maxi Iglesias y Luis Tosar, entre otros.

Los Gozos y las sombras

Fue en 1982 cuando Eusebio Poncela dio el salto en su carrera tras interpretar a Carlos Deza en 'Los Gozos y las sombras'. Su trabajo en la adaptación de la trilogía de Gonzalo Torrente Ballester, le dio enorme popularidad al intepretar a un intelectural y heredero de una familia gallega que regresa a su tierra y se convierte en pieza clave de las tensiones sociales, políticas y amorosas del pueblo en el que se desarrolla la historia, una villa gallega imaginaria en la que se tiene que enfrentar al cacique del pueblo.

'Arrebato' (1979)

Su papel más icónico se remonta a 1979, cuando interpretó a José Sirgado en 'Arrebato, una película de culto del cine español dirigida por Iván Zulueta. Sirgado era un director de cine atrapado en una relación obsesiva con las drogas, el cine y la autodestrucción, a lo que se unió su incapacidad de romper con su expareja.

'La ley del deseo' (1987)

Poncela se convirtió en un 'chico Almodóvar' en 1987, cuando interpretó a Pablo, un director de cine homosexual que vive un triángulo amoroso, y que tras malvivir enamorado de Juan (Miguel Molina), conoce a Antonio, un papel interpretrdo por el joven Antonio Banderas y caracterizado por ser un amante posesivo que desata una espiral de deseo y violencia. Mientras tanto, Pablo también cuida de su hermana Tina, una mujer transexual que también busca un poco de protagonismo en la vida de su hermano.

'El dorado' (1988)

Aunque trabajó en otras ocasiones con Pedro Almodóvar, Poncela interpretó a Pedro de Ursúa en 'El Dorado', una película dirigida por Carlos Saura donde se narra la expedición al Amazonas empredida por Ursúa, que termina en motín, hambre, locura y violencia. Un papel en el que Poncela es uno de lo spilares de la película, mostrando el progresivo desmoronamiento moral y físico de Ursúa, quien queda relegado tras la mano de hierro de Lope de Aguirre.

'Martín (Hache)' (1997)

Poncela se metió en el papel de Martín en su trabajo en 'Martín (Hache), dirigida por Adolfo Aristarain. Era un director de cine argentino que vive en Madrid. Un hombre desencantado, culto, irónico y con miedo al compromiso afectivo pero que en la película, a pesar de estar enfrentado a su hijo, Hache, se van acercando poco a poco a través de conversaciones sobre la vida, la política y el arte.

'Intacto' (2001)

Interpretó a Samuel Berg en 'Intacto', un papel que le llevó a ser nominado al Goya en 2002 como mejor actor de reparto. Un enigmático superviviente del Holocauesto consderado el hombre con más suerte del mudno. Dueño de un casino clandestino, su persona encarna la idea de la suerte como una fuerza mística y casi sobrenatural. Su presencia magnética e inquietante, Poncela juego un rol hipnótico que convierte a su personaje en el centro simbólico del thriller de Juan Carlos Fresnadillo.

'Isabel' (2012)

Eusebio Poncela volvió a la televisión en 2012 con un personaje histórico de gran peso dramático y político. Interpretó en 'Isabel' al arzobispo Carrillo de Acuña, uno de los personajes clave de finales del siglo XV y que si al principio era aliado de Isabel de Castilla, ayudándola en su lucha por la sucesión al trono, su relación se va tensando hasta volverse conflictiva.