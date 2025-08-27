Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión Un cáncer acaba en su casa de El Escorial con el protagonista de 'Arrebato' y 'La ley del deseo', que nunca dejó de trabajar pese a pasear por el filo salvaje de la vida

Entrevistar a Eusebio Poncela era todo un reto gozoso y peligroso. «Me encantó trabajar con el exorcista Max Von Sydow. Follamos lo nuestro, ¿sabes?», soltaba. «Me motivaba el primer Almodóvar, el de ahora me la suda». Hacía décadas que estaba de vuelta de todo. «¿Qué me importan los premios, o que el resto de la profesión me odie? Siempre he sido el raro en todos los colectivos», se sinceraba. El año que se crearon los Goya enlazó 'Werther' y 'La ley del deseo'. Y ni siquiera le nominaron. Una candidatura a los premios de la Academia en 2001 por 'Intacto' resulta ridícula ante la contribución al cine y el teatro españoles de un actor gigante, el favorito de los directores más transgresores: Eloy de la Iglesia, Iván Zulueta, Pedro Almodóvar...

Un cáncer que le venía devorando desde hace un año ha acabado este miércoles con la vida de Eusebio Poncela. Ha muerto en su casa de San Lorenzo del Escorial, adonde se fue a vivir hace veinte años para huir de la tentación de las drogas. «Si estoy de mala hostia, me asomo al balcón y se me va la tontería en tres segundos», decía mientras contemplaba el monasterio, el monte Abantos y, a lo lejos, las torres de un Madrid que exprimió durante décadas. Tenía 79 años y pese a la fama de misántropo nunca había dejado de trabajar.

El protagonista de un filme mítico como 'Arrebato', de dos de las mejores obras de Almodóvar, 'Matador' y 'La ley del deseo', de la emblemática 'Martín (Hache)' y de populares series como 'Isabel' y 'Águila roja' siempre lo tuvo claro: «Nunca he estado haciendo una carrera, estaba haciendo una vida», confesaba en su última entrevista a este periodista hace apenas un año.

