El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eusebio Poncela participó en casi un centenar de películas, obras de teatro y series de televisión. Maya Balanya

Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Un cáncer acaba en su casa de El Escorial con el protagonista de 'Arrebato' y 'La ley del deseo', que nunca dejó de trabajar pese a pasear por el filo salvaje de la vida

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:26

Entrevistar a Eusebio Poncela era todo un reto gozoso y peligroso. «Me encantó trabajar con el exorcista Max Von Sydow. Follamos lo nuestro, ¿sabes?», soltaba. «Me motivaba el primer Almodóvar, el de ahora me la suda». Hacía décadas que estaba de vuelta de todo. «¿Qué me importan los premios, o que el resto de la profesión me odie? Siempre he sido el raro en todos los colectivos», se sinceraba. El año que se crearon los Goya enlazó 'Werther' y 'La ley del deseo'. Y ni siquiera le nominaron. Una candidatura a los premios de la Academia en 2001 por 'Intacto' resulta ridícula ante la contribución al cine y el teatro españoles de un actor gigante, el favorito de los directores más transgresores: Eloy de la Iglesia, Iván Zulueta, Pedro Almodóvar...

Un cáncer que le venía devorando desde hace un año ha acabado este miércoles con la vida de Eusebio Poncela. Ha muerto en su casa de San Lorenzo del Escorial, adonde se fue a vivir hace veinte años para huir de la tentación de las drogas. «Si estoy de mala hostia, me asomo al balcón y se me va la tontería en tres segundos», decía mientras contemplaba el monasterio, el monte Abantos y, a lo lejos, las torres de un Madrid que exprimió durante décadas. Tenía 79 años y pese a la fama de misántropo nunca había dejado de trabajar.

El protagonista de un filme mítico como 'Arrebato', de dos de las mejores obras de Almodóvar, 'Matador' y 'La ley del deseo', de la emblemática 'Martín (Hache)' y de populares series como 'Isabel' y 'Águila roja' siempre lo tuvo claro: «Nunca he estado haciendo una carrera, estaba haciendo una vida», confesaba en su última entrevista a este periodista hace apenas un año.

s.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión