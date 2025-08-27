El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eusebio Poncela, durante la presentación de 'Macbeth' Raúl Doblado

El mundo de la cultura dice adiós a Eusebio Poncela, actor favorito de los directores más transgresores

El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial

C.P.S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:03

El mundo de la cultura se despide este miércoles del actor Eusebio Poncela, protagonista de películas míticas como 'Arrebato', dos de los filmes más destacados de Almodóvar, 'Matador' y 'La ley del deseo', entre otros papeles. El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial a los 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

La Academia de Cine ha querido recordar como homenaje en sus redes sociales, tras conocerse la muerte del actor, que fue nominado en los Premios Goya a Mejor Proptagonista por su papel en la Película Intacto.

La Unión de Actores y Actrices ha recogido en su página web y redes sociales un mensaje de despedida y obituario:

Eusebio se formó en las tablas del teatro a finales de los años 60, y muy pronto dio el salto al cine convirtiéndose en un intérprete que formaría parte de la memoria colectiva gracias a títulos como Arrebato, La ley del deseo, Werther o Martín (Hache). También tuvo presencia en la televisión, en producciones como Los gozos y las sombras, Curro Jiménez, Isabel o, más recientemente, Matices. Desde la Unión de Actores y Actrices, queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.

Desde los Premios Feroz han enviado un abrazo enorme para su familia y amigos y han recordado sus papeles más emblemáticos.

Otras grandes citas de la cinematografía española como el Festival de Málaga o el de Gijón han querido expresar su pesar:

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mundo de la cultura dice adiós a Eusebio Poncela, actor favorito de los directores más transgresores

El mundo de la cultura dice adiós a Eusebio Poncela, actor favorito de los directores más transgresores