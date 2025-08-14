El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

A tiro limpio

Crítica de televisión ·

Son diez episodios que muestran a Seúl como la ciudad más peligrosa del mundo

Boquerini

Boquerini

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:34

Permítanme que me apropie del título de un mítico thriller español de los 60 para referirme una serie surcoreana de intriga que, aunque la acción ... sigue a un joven policía, las verdaderas protagonistas son las armas: cientos de pistolas, metralletas, rifles, subfusiles y muchas, muchísimas balas. Se titula 'Gatillo' y acaba de ser estrenada en Netflix. Son diez episodios que muestran a Seúl como la ciudad más peligrosa del mundo. Y aunque en Corea del Sur están prohibidas las armas en manos de particulares, aquí estas se reciben por mensajería, en cajas anodinas, como si fuesen el envase de cualquier equipo electrónico. Sabido es que los thrillers surcoreanos suelen ser muy extremos, con una inusitada violencia, y este no decepciona. Está escrito y dirigido por Kwon Oh-seung (recordado por 'Crímenes de medianoche'), un cineasta experto en retratar la violencia en las calles, aquí en callejones poco iluminados. Y asistimos al duelo entre el audaz policía protagonista y un astuto traficante cuando el país se llena de armas ilegales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  2. 2 Bonnie Tyler conquista Poniente
  3. 3 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  4. 4 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  5. 5

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  6. 6 Los vecinos de Cangas del Narcea, «aterrados» por los incendios: «Sentí que me iba a morir con mis hijos»
  7. 7 El TSJA dice que el crimen de Susana Sierra en Gijón «no ha sido calificado como de violencia de género»
  8. 8

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  9. 9 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  10. 10

    La novillera Olga Casado causa baja en la primera corrida de la Feria de Begoña y le sustituirá Aarón Palacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A tiro limpio

A tiro limpio