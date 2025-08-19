Comenta Compartir

Las series procedimentales son perfectas para ser devoradas en época estival. Propuestas detectivescas como 'CSI' o 'Mentes criminales', donde se resuelve un caso en cada ... episodio, mientras varias subtramas se van sucediendo a lo largo de toda la temporada, funcionan de maravilla para pasar el rato, al igual que incombustibles clásicos de la historia de la televisión como 'Se ha escrito un crimen' o 'Colombo'. Precisamente en la mítica propuesta protagonizada por Peter Falk se inspira, sin ocultarlo, la estupenda 'Poker Face', cuya segunda temporada ve la luz estos días en SkyShowtime (un capítulo a la semana). Natasha Lyonne, grandiosa en 'Muñeca rusa', donde vivía su particular pesadilla atrapada en el tiempo, es el rostro principal de este divertida intriga, con momentos dramáticos y un sentido del humor exquisito. La genial actriz interpreta con mayúsculas a una peculiar metomentodo que cuenta con un peculiar don: es capaz de saber cuándo alguien miente mirándole a la cara.

'Poker Face' explota a conciencia un formato donde lo que menos importa es la resolución del crimen. Empatizar con los roles principales, cogerles cariño, es el secreto del éxito. Cómo interactúan los personajes entre sí, sus traumas y relaciones afectivas marcan el camino. La serie es una creación de Rian Johnson, de filmografía más que interesante. Empezó con 'Brick', un aplaudido relato mafioso teenager, y continuó con la reivindicable 'Looper' y una de las mejores entregas de la saga 'Star Wars': 'Los últimos Jedis'. Le siguió un apoteósico enredo, 'Puñales por la espalda', un thriller que empuja al espectador a deslizarse por una montaña rusa de emociones y misterio, al igual que esta recomendable serie cuyo papel principal borda Lyonne.

