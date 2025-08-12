El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotograma de la serie 'The Sandman'. Netflix

'The Sandman'

Crítica de televisión ·

El reparto funciona y el retrato ambiguo del personaje principal, a ratos egoísta e insoportable, resulta original

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 12 de agosto 2025, 00:38

No ha tenido mucha suerte la serie 'The Sandman', a pesar de contar con buenos mimbres. Ya terminada para siempre, con una segunda temporada estrenada ... recientemente en dos partes, el pasotismo de Netflix a la hora de promocionarla, tras la cancelación de Neil Gaiman por sus tropelías sexistas, le ha pasado factura. Polémicas aparte sobre la denuncia a su creador por comportamientos machistas inadecuados, la traslación a imágenes del famoso cómic es digna de elogio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  6. 6 Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»
  7. 7 Más de 800 firmas para frenar el cierre del Autocine de Gijón
  8. 8 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  9. 9

    Asturias recibirá a los primeros diez menores trasladados a la península desde Canarias
  10. 10 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'The Sandman'

&#039;The Sandman&#039;