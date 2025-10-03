'El Centro', un thriller atípico

No es 'El Centro', la serie que el próximo 9 de octubre llega a Movistar Plus+, la típica producción de espías, y ese es, precisamente, ... su gran valor. Porque la ficción de seis episodios evita el tono peliculero y de acción a raudales para componer un retrato íntimo y realista de varios empleados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Creado por David Moreno, que coescribe el guion junto a Raúl López y Eva Saiz, y dirigido por David Ulloa, este atípico thriller comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un topo entre sus filas.

Al frente de este equipo se encuentra Vicente, al que da vida Juan Diego Botto, un tipo poco expresivo y parco en palabras que, sin embargo, deja caer en cada gesto un agotamiento extremo. Lo llaman Michelin porque es muy cocinitas, un detalle personal impensable en cualquier producción de este pelaje, como ya hemos dicho, pero es que lo que busca 'El Centro', además de contar una historia de intriga y suspense que tiene como villanos a un ruso y a un magnate de los medios de comunicación, es transmitir que detrás de estas personas que velan por la seguridad de nuestro país y se dedican a recabar datos, hay gente corriente con un trabajo tan raro que tienen prohibido hablar de ello con sus parejas y familiares.

Con un ritmo estupendo -solo el primer episodio es algo más flojo- y un equipo de actores brillante, la serie se permite introducir una pizca de humor con la irrupción de Iñaki, un agente muy peculiar al que da vida David Lorente. Sin ir más lejos, el tipo se lleva a las operaciones a su perro, que se llama Arzalluz.