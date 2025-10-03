El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Juan Diego Botto y Elena Martín, en 'El Centro'.

'El Centro', un thriller atípico

Crítica de televisión ·

Más allá de contar una historia de suspense e intriga, la ficción creada por David Moreno compone un retrato íntimo y realista de varios empleados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:27

Comenta

No es 'El Centro', la serie que el próximo 9 de octubre llega a Movistar Plus+, la típica producción de espías, y ese es, precisamente, ... su gran valor. Porque la ficción de seis episodios evita el tono peliculero y de acción a raudales para componer un retrato íntimo y realista de varios empleados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Creado por David Moreno, que coescribe el guion junto a Raúl López y Eva Saiz, y dirigido por David Ulloa, este atípico thriller comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un topo entre sus filas.

